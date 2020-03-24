جنوب إفريقيا: 128 إصابة جديدة بـ"كورونا" في يوم واحد

402 حالة تجعلها أكثر البلدان الإفريقية معاناة بالفيروس

سجلت جنوب إفريقيا، 128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 402 حالة.

وجاءت هذه الزيادة غير المسبوقة بعدد الإصابات في البلاد خلال يومٍ واحدٍ، مما قاد البلاد إلى أن تكون أكثر بلدان إفريقيا التي تعاني من تفشي هذا الفيروس.