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عداد كورونا.. الإصابات تقترب من 35 مليونًا والوفيات مليون و33 ألفًا

الولايات المتحدة تصدرت قائمة أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات عالميًّا

أظهرت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إصابات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 35 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي حالات فيروس كورونا في أنحاء العالم يبلغ 34 مليونًا و903 آلاف و312 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات مليونًا و33 ألفًا و187 حالة وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة العشرين من حيث أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات على مستوى العالم، تلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي وإيران والعراق وبنغلاديش وتركيا وإيطاليا والفلبين.

فيروس كورونا الجديد

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عداد كورونا.. الإصابات تقترب من 35 مليونًا والوفيات مليون و33 ألفًا
سبق

أظهرت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إصابات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 35 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي حالات فيروس كورونا في أنحاء العالم يبلغ 34 مليونًا و903 آلاف و312 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات مليونًا و33 ألفًا و187 حالة وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة العشرين من حيث أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات على مستوى العالم، تلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي وإيران والعراق وبنغلاديش وتركيا وإيطاليا والفلبين.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:16 AM

عداد كورونا.. الإصابات تقترب من 35 مليونًا والوفيات مليون و33 ألفًا

الولايات المتحدة تصدرت قائمة أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات عالميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إصابات فيروس كورونا حول العالم تقترب من 35 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات أن إجمالي حالات فيروس كورونا في أنحاء العالم يبلغ 34 مليونًا و903 آلاف و312 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات مليونًا و33 ألفًا و187 حالة وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة العشرين من حيث أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات على مستوى العالم، تلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي وإيران والعراق وبنغلاديش وتركيا وإيطاليا والفلبين.

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