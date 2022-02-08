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فتح باب التسجيل في دورة الألعاب السعودية الأولى

اعتماد 45 رياضة في المنافسات بينها "السهام والبولينج"

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، اعتماد الألعاب الرياضية لمنافسات الدورة التي تستضيفها الرياض خلال المدة من 10-20 مارس المقبل, مشيرةً إلى أنه تم اليوم فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة من الرياضيين والرياضيات - الذين يتوقع وصولهم إلى 6000 لاعب ولاعبة (فئة العامة) - وحتى الـ 13 من فبراير الجاري على الموقع الإلكتروني (http://saudigames.sa/ar/form/athlete-registration-form ).

وستنطلق التصفيات التأهيلية للدورة في الـ16 من الشهر نفسه، على أن يقام حفل افتتاح الدورة رسمياً في العاشر من مارس المقبل على إستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وقالت اللجنة: "بعد تقييم الرياضات في مناطق المملكة الـ13 من الناحية الفنية وشعبية اللعبة والمعايير الرياضية ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، فقد تقرر اعتماد 45 رياضة وهي: السهام، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 5×5، وكرة السلة 3×3، وكرة الطائرة الشاطئية، والبلياردو، والبولينج، والملاكمة، والهجن، والشطرنج، والدراجات (سباق الطرق)، والفروسية (تحمل - قفز)، والألعاب الإلكترونية، والمبارزة، وكرة القدم للصالات، والجولف، والجمباز، وكرة اليد، والتجديف (صالات)، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيك بوكسينج (الملاكمة والركل)، والملاكمة التايلندية، والرماية، والتسلق الرياضي، والتزلج اللوحي، والإسكواش، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، وكرة الماء، ورفع الأثقال، والمصارعة، والبادل، والكارتنج، والسامبو، والآيكيدو، والووشو، والبلوت".

يذكر أن الدورة ستضم اللاعبين المسجلين في الاتحادات والأندية الرياضية، على أن تتاح الفرصة للمزيد من المشاركين المؤهلين من خلال التسجيل المتاح لجميع شرائح المجتمع تحت مسمى (فئة العامة)، وهو ما سيفتح المجال أمام مواهب جديدة للبروز في الدورة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فتح باب التسجيل في دورة الألعاب السعودية الأولى
سبق

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، اعتماد الألعاب الرياضية لمنافسات الدورة التي تستضيفها الرياض خلال المدة من 10-20 مارس المقبل, مشيرةً إلى أنه تم اليوم فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة من الرياضيين والرياضيات - الذين يتوقع وصولهم إلى 6000 لاعب ولاعبة (فئة العامة) - وحتى الـ 13 من فبراير الجاري على الموقع الإلكتروني (http://saudigames.sa/ar/form/athlete-registration-form ).

وستنطلق التصفيات التأهيلية للدورة في الـ16 من الشهر نفسه، على أن يقام حفل افتتاح الدورة رسمياً في العاشر من مارس المقبل على إستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وقالت اللجنة: "بعد تقييم الرياضات في مناطق المملكة الـ13 من الناحية الفنية وشعبية اللعبة والمعايير الرياضية ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، فقد تقرر اعتماد 45 رياضة وهي: السهام، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 5×5، وكرة السلة 3×3، وكرة الطائرة الشاطئية، والبلياردو، والبولينج، والملاكمة، والهجن، والشطرنج، والدراجات (سباق الطرق)، والفروسية (تحمل - قفز)، والألعاب الإلكترونية، والمبارزة، وكرة القدم للصالات، والجولف، والجمباز، وكرة اليد، والتجديف (صالات)، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيك بوكسينج (الملاكمة والركل)، والملاكمة التايلندية، والرماية، والتسلق الرياضي، والتزلج اللوحي، والإسكواش، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، وكرة الماء، ورفع الأثقال، والمصارعة، والبادل، والكارتنج، والسامبو، والآيكيدو، والووشو، والبلوت".

يذكر أن الدورة ستضم اللاعبين المسجلين في الاتحادات والأندية الرياضية، على أن تتاح الفرصة للمزيد من المشاركين المؤهلين من خلال التسجيل المتاح لجميع شرائح المجتمع تحت مسمى (فئة العامة)، وهو ما سيفتح المجال أمام مواهب جديدة للبروز في الدورة.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
04:04 PM

فتح باب التسجيل في دورة الألعاب السعودية الأولى

اعتماد 45 رياضة في المنافسات بينها "السهام والبولينج"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، اعتماد الألعاب الرياضية لمنافسات الدورة التي تستضيفها الرياض خلال المدة من 10-20 مارس المقبل, مشيرةً إلى أنه تم اليوم فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة من الرياضيين والرياضيات - الذين يتوقع وصولهم إلى 6000 لاعب ولاعبة (فئة العامة) - وحتى الـ 13 من فبراير الجاري على الموقع الإلكتروني (http://saudigames.sa/ar/form/athlete-registration-form ).

وستنطلق التصفيات التأهيلية للدورة في الـ16 من الشهر نفسه، على أن يقام حفل افتتاح الدورة رسمياً في العاشر من مارس المقبل على إستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وقالت اللجنة: "بعد تقييم الرياضات في مناطق المملكة الـ13 من الناحية الفنية وشعبية اللعبة والمعايير الرياضية ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، فقد تقرر اعتماد 45 رياضة وهي: السهام، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 5×5، وكرة السلة 3×3، وكرة الطائرة الشاطئية، والبلياردو، والبولينج، والملاكمة، والهجن، والشطرنج، والدراجات (سباق الطرق)، والفروسية (تحمل - قفز)، والألعاب الإلكترونية، والمبارزة، وكرة القدم للصالات، والجولف، والجمباز، وكرة اليد، والتجديف (صالات)، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكيك بوكسينج (الملاكمة والركل)، والملاكمة التايلندية، والرماية، والتسلق الرياضي، والتزلج اللوحي، والإسكواش، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس، والسباق الثلاثي، والكرة الطائرة، وكرة الماء، ورفع الأثقال، والمصارعة، والبادل، والكارتنج، والسامبو، والآيكيدو، والووشو، والبلوت".

يذكر أن الدورة ستضم اللاعبين المسجلين في الاتحادات والأندية الرياضية، على أن تتاح الفرصة للمزيد من المشاركين المؤهلين من خلال التسجيل المتاح لجميع شرائح المجتمع تحت مسمى (فئة العامة)، وهو ما سيفتح المجال أمام مواهب جديدة للبروز في الدورة.

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