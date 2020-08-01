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شاهد.. "خالد للعيون" يشارك مرضاه فرحة عيد الإضحى

ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها المستشفى لدعمهم

قام فريق برنامج "نشاركهم فرحة العيد" بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بزيارة المرضى المنومين ومشاركتهم فرحة العيد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها المستشفى لدعم المرضى والمراجعين والموظفين خلال جائحة كرونا.

وقدم الفريق خلال الزيارة التهاني وباقات الورد والهدايا للأطفال المنومين، متمنين لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل كما تم تطبيق الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى لمكافحة فيروس كورونا.


وكان مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أطلق برنامج "نشاركهم فرحة العيد" ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "خالد للعيون" يشارك مرضاه فرحة عيد الإضحى
سبق

قام فريق برنامج "نشاركهم فرحة العيد" بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بزيارة المرضى المنومين ومشاركتهم فرحة العيد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها المستشفى لدعم المرضى والمراجعين والموظفين خلال جائحة كرونا.

وقدم الفريق خلال الزيارة التهاني وباقات الورد والهدايا للأطفال المنومين، متمنين لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل كما تم تطبيق الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى لمكافحة فيروس كورونا.


وكان مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أطلق برنامج "نشاركهم فرحة العيد" ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
06:05 PM

شاهد.. "خالد للعيون" يشارك مرضاه فرحة عيد الإضحى

ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها المستشفى لدعمهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام فريق برنامج "نشاركهم فرحة العيد" بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بزيارة المرضى المنومين ومشاركتهم فرحة العيد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها المستشفى لدعم المرضى والمراجعين والموظفين خلال جائحة كرونا.

وقدم الفريق خلال الزيارة التهاني وباقات الورد والهدايا للأطفال المنومين، متمنين لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل كما تم تطبيق الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى لمكافحة فيروس كورونا.


وكان مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أطلق برنامج "نشاركهم فرحة العيد" ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد

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