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"مطارات الرياض" تشارك في "دبي للطيران" وتستعرض أبرز مشاريعها

استكمالاً لتحقيق أهدافها في توثيق شراكات مع العاملين في قطاع الطيران

تشارك شركة "مطارات الرياض" في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019 التي يستضيفها "دبي وورلد سنترال" الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد ويستمر إلى 21 نوفمبر الجاري، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتشرفت "مطارات الرياض" بزيارة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري؛ في جناح الشركة، كما التقى رئيس مجلس المديرين بشركة "مطارات الرياض" الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور؛ والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث.

تأتي مشاركة "مطارات الرياض" في هذا الحدث الذي يعد بمكانة منصة تجمع شركات الطيران، وأكبر المطارات الرائدة في العالم، استكمالاً لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في توثيق شراكات مع العاملين في قطاع الطيران، وجذب واستقطاب مختلف أنواع الشركات المتخصصة كونها تعد فرصة استثنائية يشارك فيها 1300 شركة ومؤسسة من 63 دولة حول العالم.

واستعرضت "مطارات الرياض" في المعرض أبرز الفرص التجارية والاستثمارية في مطار الملك خالد الدولي، الذي يعد واجهة لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية التي تتمتع بموقع إستراتيجي مميز يتوسَّط منطقة التقاء القارّات الثلاث، ويعمل على مدار 24 / 7 دون توقف ليخدم أكثر من 26 مليون مسافر سنوياً من جميع أنحاء العالم، كما سلطت الضوء على أهم إنجازاتها التي تنسجم مع تطلعاتها بأن يكون مطار العاصمة المركز الـ 50 من بين أفضل المطارات في العالم، والوصول إلى 37 مليون مسافر بحلول عام 2023، لتعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما زوّدت "مطارات الرياض" زوّار جناحها في المعرض بمعلومات عن خدمات ومرافق مطار الملك خالد الدولي والمشاريع الجديدة والتطويرية القائمة به، واستعرضت الأداء التشغيلي للمطار وما يشهده من نمو على مستوى أعداد المسافرين والرحلات، حيث أشارت إلى أن إجمالي أعداد المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019م تخطى أكثر من 20 مليون مسافر، بنسبة زيادة تقدر بـ 4.81 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2018م، وتجاوز المعدل اليومي للمسافرين 76 ألف مسافر، فيما بلغ إجمالي أعداد الرحلات 145391 رحلة بنسبة زيادة 2.01 في المئة.

يُذكر أن شركة "مطارات الرياض" كانت حاضرة في أهم المؤتمرات والمشاركات الدولية خلال عام 2019م، أبرزها القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، ومعرض المطارات وأيضاَ World Routes في أستراليا.

مطارات الرياض معرض دبي للطيران دبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطارات الرياض" تشارك في "دبي للطيران" وتستعرض أبرز مشاريعها
سبق

تشارك شركة "مطارات الرياض" في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019 التي يستضيفها "دبي وورلد سنترال" الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد ويستمر إلى 21 نوفمبر الجاري، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتشرفت "مطارات الرياض" بزيارة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري؛ في جناح الشركة، كما التقى رئيس مجلس المديرين بشركة "مطارات الرياض" الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور؛ والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث.

تأتي مشاركة "مطارات الرياض" في هذا الحدث الذي يعد بمكانة منصة تجمع شركات الطيران، وأكبر المطارات الرائدة في العالم، استكمالاً لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في توثيق شراكات مع العاملين في قطاع الطيران، وجذب واستقطاب مختلف أنواع الشركات المتخصصة كونها تعد فرصة استثنائية يشارك فيها 1300 شركة ومؤسسة من 63 دولة حول العالم.

واستعرضت "مطارات الرياض" في المعرض أبرز الفرص التجارية والاستثمارية في مطار الملك خالد الدولي، الذي يعد واجهة لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية التي تتمتع بموقع إستراتيجي مميز يتوسَّط منطقة التقاء القارّات الثلاث، ويعمل على مدار 24 / 7 دون توقف ليخدم أكثر من 26 مليون مسافر سنوياً من جميع أنحاء العالم، كما سلطت الضوء على أهم إنجازاتها التي تنسجم مع تطلعاتها بأن يكون مطار العاصمة المركز الـ 50 من بين أفضل المطارات في العالم، والوصول إلى 37 مليون مسافر بحلول عام 2023، لتعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما زوّدت "مطارات الرياض" زوّار جناحها في المعرض بمعلومات عن خدمات ومرافق مطار الملك خالد الدولي والمشاريع الجديدة والتطويرية القائمة به، واستعرضت الأداء التشغيلي للمطار وما يشهده من نمو على مستوى أعداد المسافرين والرحلات، حيث أشارت إلى أن إجمالي أعداد المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019م تخطى أكثر من 20 مليون مسافر، بنسبة زيادة تقدر بـ 4.81 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2018م، وتجاوز المعدل اليومي للمسافرين 76 ألف مسافر، فيما بلغ إجمالي أعداد الرحلات 145391 رحلة بنسبة زيادة 2.01 في المئة.

يُذكر أن شركة "مطارات الرياض" كانت حاضرة في أهم المؤتمرات والمشاركات الدولية خلال عام 2019م، أبرزها القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، ومعرض المطارات وأيضاَ World Routes في أستراليا.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
10:00 AM

"مطارات الرياض" تشارك في "دبي للطيران" وتستعرض أبرز مشاريعها

استكمالاً لتحقيق أهدافها في توثيق شراكات مع العاملين في قطاع الطيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك شركة "مطارات الرياض" في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019 التي يستضيفها "دبي وورلد سنترال" الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد ويستمر إلى 21 نوفمبر الجاري، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتشرفت "مطارات الرياض" بزيارة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري؛ في جناح الشركة، كما التقى رئيس مجلس المديرين بشركة "مطارات الرياض" الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور؛ والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث.

تأتي مشاركة "مطارات الرياض" في هذا الحدث الذي يعد بمكانة منصة تجمع شركات الطيران، وأكبر المطارات الرائدة في العالم، استكمالاً لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في توثيق شراكات مع العاملين في قطاع الطيران، وجذب واستقطاب مختلف أنواع الشركات المتخصصة كونها تعد فرصة استثنائية يشارك فيها 1300 شركة ومؤسسة من 63 دولة حول العالم.

واستعرضت "مطارات الرياض" في المعرض أبرز الفرص التجارية والاستثمارية في مطار الملك خالد الدولي، الذي يعد واجهة لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية التي تتمتع بموقع إستراتيجي مميز يتوسَّط منطقة التقاء القارّات الثلاث، ويعمل على مدار 24 / 7 دون توقف ليخدم أكثر من 26 مليون مسافر سنوياً من جميع أنحاء العالم، كما سلطت الضوء على أهم إنجازاتها التي تنسجم مع تطلعاتها بأن يكون مطار العاصمة المركز الـ 50 من بين أفضل المطارات في العالم، والوصول إلى 37 مليون مسافر بحلول عام 2023، لتعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما زوّدت "مطارات الرياض" زوّار جناحها في المعرض بمعلومات عن خدمات ومرافق مطار الملك خالد الدولي والمشاريع الجديدة والتطويرية القائمة به، واستعرضت الأداء التشغيلي للمطار وما يشهده من نمو على مستوى أعداد المسافرين والرحلات، حيث أشارت إلى أن إجمالي أعداد المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019م تخطى أكثر من 20 مليون مسافر، بنسبة زيادة تقدر بـ 4.81 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2018م، وتجاوز المعدل اليومي للمسافرين 76 ألف مسافر، فيما بلغ إجمالي أعداد الرحلات 145391 رحلة بنسبة زيادة 2.01 في المئة.

يُذكر أن شركة "مطارات الرياض" كانت حاضرة في أهم المؤتمرات والمشاركات الدولية خلال عام 2019م، أبرزها القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، ومعرض المطارات وأيضاَ World Routes في أستراليا.

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