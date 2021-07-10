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السعودية تتخطى حاجز "نصف مليون" إصابة بـ"كورونا"

"الصحة" تكشف أن إجمالي المتعافين 481.225 حالة

تخطت المملكة العربية السعودية حاجز "نصف مليون" إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في 2 مارس 2020م حتى اليوم، أي بعد مضيّ قرابة 500 يوم (500.083) إصابة.

ووفقًا لآخر أرقام كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت؛ فإن إجمالي المتعافين 481225 حالة، وحالات الوفاة 7963 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 10895 حالة؛ والحالات الحرجة 1395 حالة.

وعلى صعيدٍ متصل، بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة حتى الآن (19.423.184) مليون جرعة، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

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السعودية تتخطى حاجز "نصف مليون" إصابة بـ"كورونا"
سبق

تخطت المملكة العربية السعودية حاجز "نصف مليون" إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في 2 مارس 2020م حتى اليوم، أي بعد مضيّ قرابة 500 يوم (500.083) إصابة.

ووفقًا لآخر أرقام كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت؛ فإن إجمالي المتعافين 481225 حالة، وحالات الوفاة 7963 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 10895 حالة؛ والحالات الحرجة 1395 حالة.

وعلى صعيدٍ متصل، بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة حتى الآن (19.423.184) مليون جرعة، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
04:21 PM

السعودية تتخطى حاجز "نصف مليون" إصابة بـ"كورونا"

"الصحة" تكشف أن إجمالي المتعافين 481.225 حالة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,014

تخطت المملكة العربية السعودية حاجز "نصف مليون" إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الفيروس في 2 مارس 2020م حتى اليوم، أي بعد مضيّ قرابة 500 يوم (500.083) إصابة.

ووفقًا لآخر أرقام كورونا التي أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم السبت؛ فإن إجمالي المتعافين 481225 حالة، وحالات الوفاة 7963 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 10895 حالة؛ والحالات الحرجة 1395 حالة.

وعلى صعيدٍ متصل، بلغ إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة حتى الآن (19.423.184) مليون جرعة، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,710
38 مليار ..

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