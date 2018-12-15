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الأهلي يعاود تدريباته .. والسومة وخبراني يواصلان التأهيل

عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، استعدادًا لمواجهة ضمك، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

فيما واصل ثنائي الفريق الكروي الأول عمر السومة، ومحمد خبراني، الركض حول المضمار، ضمن برنامجهما التأهيلي المعد لهما من الجهاز الطبي بالنادي.

وكان اللاعبان قد خضعا لعمليتين جراحيتين في أسفل البطن، في الخامس من هذا الشهر، في مدينة ميونيخ الألمانية.

الأهلي ضمك دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يعاود تدريباته .. والسومة وخبراني يواصلان التأهيل
سبق

عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، استعدادًا لمواجهة ضمك، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

فيما واصل ثنائي الفريق الكروي الأول عمر السومة، ومحمد خبراني، الركض حول المضمار، ضمن برنامجهما التأهيلي المعد لهما من الجهاز الطبي بالنادي.

وكان اللاعبان قد خضعا لعمليتين جراحيتين في أسفل البطن، في الخامس من هذا الشهر، في مدينة ميونيخ الألمانية.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
11:42 PM

الأهلي يعاود تدريباته .. والسومة وخبراني يواصلان التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، استعدادًا لمواجهة ضمك، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

فيما واصل ثنائي الفريق الكروي الأول عمر السومة، ومحمد خبراني، الركض حول المضمار، ضمن برنامجهما التأهيلي المعد لهما من الجهاز الطبي بالنادي.

وكان اللاعبان قد خضعا لعمليتين جراحيتين في أسفل البطن، في الخامس من هذا الشهر، في مدينة ميونيخ الألمانية.

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