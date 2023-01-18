بعد أن أثار جدلاً.. فودة: هدف النصر أمام العدالة صحيح

أكد محمد فودة، الخبير التحكيمي، أن هدف نادي النصر في شباك نادي العدالة في المباراة التي أُقيمت مساء أمس على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "صحيح".

وقال "فودة": لا وجود للتسلل في الدقيقة الـ51. مبينًا أن الحالة ستكون تسللاً إذا كان اللاعب المسجل للهدف أقرب إلى المرمى من الكرة وآخر ثاني مدافع، وهو ما لم يحدث في اللعبة.

وأوضح أن هناك ضربة جزاء صحيحة للنصر لم يحتسبها الحكم في الدقيقة الـ66.

وكان الهدف الذي تأهل بموجبه نادي النصر إلى الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين قد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية؛ إذ انقسم المتابعون بين من يراه صحيحًا، ومن يرى أنه كان على حكم المباراة احتساب حالة تسلل، وإلغاء الهدف.