النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : منع التجول في محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من اليوم

ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

ليستقر عدد مصابي الفيروس عند 64 حالة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد لمئة عينة اشتباه بالفيروس؛ ليستقر عدد مصابي الفيروس عند 64 حالة.

وأوضح المركز في بيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 100 عينة للكشف عن الفيروس، وبعد الفحص المختبري تَبَيّن أن نتائج الفحص سلبية، وخلوها من الفيروس.

وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة عند 64 حالة، بينها 33 حالة نشطة؛ فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة؛ في حين سجلت ثلاث وفيات.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد لمئة عينة اشتباه بالفيروس؛ ليستقر عدد مصابي الفيروس عند 64 حالة.

وأوضح المركز في بيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 100 عينة للكشف عن الفيروس، وبعد الفحص المختبري تَبَيّن أن نتائج الفحص سلبية، وخلوها من الفيروس.

وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة عند 64 حالة، بينها 33 حالة نشطة؛ فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة؛ في حين سجلت ثلاث وفيات.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:57 PM

ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

ليستقر عدد مصابي الفيروس عند 64 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
201

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، سلبية نتائج تحليل فيروس كورونا المستجد لمئة عينة اشتباه بالفيروس؛ ليستقر عدد مصابي الفيروس عند 64 حالة.

وأوضح المركز في بيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، تَسَلّم 100 عينة للكشف عن الفيروس، وبعد الفحص المختبري تَبَيّن أن نتائج الفحص سلبية، وخلوها من الفيروس.

وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة عند 64 حالة، بينها 33 حالة نشطة؛ فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة؛ في حين سجلت ثلاث وفيات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,162
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,125
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,361
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,256

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة