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سفارة الإمارات بالرياض تحتفي بافتتاح "إكسبو 2020 دبي"

تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"

أطلقت دولة الإمارات العربية المُتحدة أعجوبتها الفكرية بافتتاح "إكسبو 2020 دبي" أحد أهم الأحداث التي شهدها العالم أجمع بعد انتظار دام لسنوات جراء الجائحة بعروض مُبهرة عبر أحدث تقنيات الصوت والوضوء والليزر، في تجربة هي الأولى في العالم ومشاركة ضوئية لأكثر من 30 ألف مصباح في قلب حديقة إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى قبة الوصل العملاقة التي ستضاء بـ3 آلاف مصباح.

وهو ما شاركته، سفارة دولة الإمارات لدى المملكة، بحضور جماهيري ضخم لعدد من المسؤولين السفارة والشخصيات المهمة، تفاعل فيه مئات الحاضرين بمقر عود سكوير حي السفارات بمدنية الرياض، حيث قدمت بثاً لحفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر التقنيات الإلكترونية وشاشات عرض منح المُتعة للجميع فرصة مُتابعة هذا الحدث العالمي الذي شرف حضور افتتاحه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المهمة.

ووصفه الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته بتويتر: "أثناء أول جولة لي في الحدث الكبير صباح اليوم جناح الإمارات في إكسبو، تحفة معمارية، ومحتوى ثقافي متميز"، مُحدثاً العالم خلال الافتتاح بكلمته: "اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة، نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق".

وجاءت الاشادات العالمية من كل حدب بتلك الجوهرة الثمينة، من ضمنها إشادة السعودية في تصريح للسفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل، قال فيه إن "انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات، يكرس قيم الابتكار والتقدم".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تحتضن هذا المعرض الفريد من نوعه تزامناً مع احتفالها باليوبيل الذهبي لقيامها، بمشاركة 192 دولة، ولأول مرة يقام في المنطقة لتكريس قيم الابتكار والتقدم وهما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة خلال فترة قصيرة جداً، تعكس ما تتمتع به من مقومات حضارية وثقافية واقتصادية متنوعة، بما ينطوي في مضمونها من مشروعات جبارة وخطط استراتيجية طموحة، تُمكنها من إيجاد الحلول المستقبلية والشراكات العالمية الفاعلة، لصُنع مستقبل مستدام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة الإمارات بالرياض تحتفي بافتتاح "إكسبو 2020 دبي"
سبق

أطلقت دولة الإمارات العربية المُتحدة أعجوبتها الفكرية بافتتاح "إكسبو 2020 دبي" أحد أهم الأحداث التي شهدها العالم أجمع بعد انتظار دام لسنوات جراء الجائحة بعروض مُبهرة عبر أحدث تقنيات الصوت والوضوء والليزر، في تجربة هي الأولى في العالم ومشاركة ضوئية لأكثر من 30 ألف مصباح في قلب حديقة إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى قبة الوصل العملاقة التي ستضاء بـ3 آلاف مصباح.

وهو ما شاركته، سفارة دولة الإمارات لدى المملكة، بحضور جماهيري ضخم لعدد من المسؤولين السفارة والشخصيات المهمة، تفاعل فيه مئات الحاضرين بمقر عود سكوير حي السفارات بمدنية الرياض، حيث قدمت بثاً لحفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر التقنيات الإلكترونية وشاشات عرض منح المُتعة للجميع فرصة مُتابعة هذا الحدث العالمي الذي شرف حضور افتتاحه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المهمة.

ووصفه الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته بتويتر: "أثناء أول جولة لي في الحدث الكبير صباح اليوم جناح الإمارات في إكسبو، تحفة معمارية، ومحتوى ثقافي متميز"، مُحدثاً العالم خلال الافتتاح بكلمته: "اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة، نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق".

وجاءت الاشادات العالمية من كل حدب بتلك الجوهرة الثمينة، من ضمنها إشادة السعودية في تصريح للسفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل، قال فيه إن "انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات، يكرس قيم الابتكار والتقدم".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تحتضن هذا المعرض الفريد من نوعه تزامناً مع احتفالها باليوبيل الذهبي لقيامها، بمشاركة 192 دولة، ولأول مرة يقام في المنطقة لتكريس قيم الابتكار والتقدم وهما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة خلال فترة قصيرة جداً، تعكس ما تتمتع به من مقومات حضارية وثقافية واقتصادية متنوعة، بما ينطوي في مضمونها من مشروعات جبارة وخطط استراتيجية طموحة، تُمكنها من إيجاد الحلول المستقبلية والشراكات العالمية الفاعلة، لصُنع مستقبل مستدام.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
06:27 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:22 PM

سفارة الإمارات بالرياض تحتفي بافتتاح "إكسبو 2020 دبي"

تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت دولة الإمارات العربية المُتحدة أعجوبتها الفكرية بافتتاح "إكسبو 2020 دبي" أحد أهم الأحداث التي شهدها العالم أجمع بعد انتظار دام لسنوات جراء الجائحة بعروض مُبهرة عبر أحدث تقنيات الصوت والوضوء والليزر، في تجربة هي الأولى في العالم ومشاركة ضوئية لأكثر من 30 ألف مصباح في قلب حديقة إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى قبة الوصل العملاقة التي ستضاء بـ3 آلاف مصباح.

وهو ما شاركته، سفارة دولة الإمارات لدى المملكة، بحضور جماهيري ضخم لعدد من المسؤولين السفارة والشخصيات المهمة، تفاعل فيه مئات الحاضرين بمقر عود سكوير حي السفارات بمدنية الرياض، حيث قدمت بثاً لحفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر التقنيات الإلكترونية وشاشات عرض منح المُتعة للجميع فرصة مُتابعة هذا الحدث العالمي الذي شرف حضور افتتاحه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المهمة.

ووصفه الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته بتويتر: "أثناء أول جولة لي في الحدث الكبير صباح اليوم جناح الإمارات في إكسبو، تحفة معمارية، ومحتوى ثقافي متميز"، مُحدثاً العالم خلال الافتتاح بكلمته: "اليوم يلتقي العالم بأسره على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نشهد معا انطلاقة جديدة، نفتتح على بركة الله إكسبو 2020 دبي، والله ولي التوفيق".

وجاءت الاشادات العالمية من كل حدب بتلك الجوهرة الثمينة، من ضمنها إشادة السعودية في تصريح للسفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل، قال فيه إن "انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 في الإمارات، يكرس قيم الابتكار والتقدم".

جدير بالذكر أن دولة الإمارات تحتضن هذا المعرض الفريد من نوعه تزامناً مع احتفالها باليوبيل الذهبي لقيامها، بمشاركة 192 دولة، ولأول مرة يقام في المنطقة لتكريس قيم الابتكار والتقدم وهما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة خلال فترة قصيرة جداً، تعكس ما تتمتع به من مقومات حضارية وثقافية واقتصادية متنوعة، بما ينطوي في مضمونها من مشروعات جبارة وخطط استراتيجية طموحة، تُمكنها من إيجاد الحلول المستقبلية والشراكات العالمية الفاعلة، لصُنع مستقبل مستدام.

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