وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.

الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-29 قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء. وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً. وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 09:25 AM

الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً قال: النجم الأول آخر مربعانية القيظ والثاني أول جمرة القيظ





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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.

وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.