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الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً

قال: النجم الأول آخر مربعانية القيظ والثاني أول جمرة القيظ

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.

وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.

وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:25 AM

الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً

قال: النجم الأول آخر مربعانية القيظ والثاني أول جمرة القيظ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.

وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.

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