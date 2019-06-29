الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً
قال: النجم الأول آخر مربعانية القيظ والثاني أول جمرة القيظ
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.
وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.
الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-29
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.
وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:25 AM
الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً
قال: النجم الأول آخر مربعانية القيظ والثاني أول جمرة القيظ
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.
وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.