أكدت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.
رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات
طبقا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية
أكدت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.
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رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإماراتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-18
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:53 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
06:15 PM
رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات
طبقا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية
أكدت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.
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