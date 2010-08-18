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رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات

طبقا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية

أكدت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات
سبق

أكدت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:53 PM
اخر تعديل
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
06:15 PM

رسمياً.. الرئيس الأفغاني السابق "غني" وعائلته في الإمارات

طبقا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,273

أكدت الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية.

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