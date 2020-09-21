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الزعاق: اليوم نودع الصيف وغداً أول الخريف .. وهذا ما يفصلنا عن شدة الشتاء

قال: يتساوى الليل مع النهار وبقي 20 يوماً على الوسم و71 يوماً على المربعانية

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق؛ إن اليوم آخر الصيف، وغداً أول الخريف فلكياً.

وقال عبر حسابه في تويتر: ومعنى ذلك تساوي الليل مع النهار، كما أنه بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية و90 يوماً على شدة الشتاء.

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الزعاق: اليوم نودع الصيف وغداً أول الخريف .. وهذا ما يفصلنا عن شدة الشتاء
سبق

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق؛ إن اليوم آخر الصيف، وغداً أول الخريف فلكياً.

وقال عبر حسابه في تويتر: ومعنى ذلك تساوي الليل مع النهار، كما أنه بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية و90 يوماً على شدة الشتاء.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:50 AM

الزعاق: اليوم نودع الصيف وغداً أول الخريف .. وهذا ما يفصلنا عن شدة الشتاء

قال: يتساوى الليل مع النهار وبقي 20 يوماً على الوسم و71 يوماً على المربعانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق؛ إن اليوم آخر الصيف، وغداً أول الخريف فلكياً.

وقال عبر حسابه في تويتر: ومعنى ذلك تساوي الليل مع النهار، كما أنه بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية و90 يوماً على شدة الشتاء.

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