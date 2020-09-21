الزعاق: اليوم نودع الصيف وغداً أول الخريف .. وهذا ما يفصلنا عن شدة الشتاء

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق؛ إن اليوم آخر الصيف، وغداً أول الخريف فلكياً.
وقال عبر حسابه في تويتر: ومعنى ذلك تساوي الليل مع النهار، كما أنه بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية و90 يوماً على شدة الشتاء.
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق؛ إن اليوم آخر الصيف، وغداً أول الخريف فلكياً.
وقال عبر حسابه في تويتر: ومعنى ذلك تساوي الليل مع النهار، كما أنه بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية و90 يوماً على شدة الشتاء.حالة الطقس الأرصاد
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق؛ إن اليوم آخر الصيف، وغداً أول الخريف فلكياً.
وقال عبر حسابه في تويتر: ومعنى ذلك تساوي الليل مع النهار، كما أنه بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية و90 يوماً على شدة الشتاء.
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق؛ إن اليوم آخر الصيف، وغداً أول الخريف فلكياً.
وقال عبر حسابه في تويتر: ومعنى ذلك تساوي الليل مع النهار، كما أنه بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية و90 يوماً على شدة الشتاء.