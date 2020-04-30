لجنة متابعة مستجدات "كورونا" تعقد اجتماعها.. ومتحدث "الصحة" يشدد على أهمية الكمامة القماشية

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" صباح اليوم الخميس اجتماعها الحادي والسبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطّلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع، أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID-19) حول العالم بلغت أكثر من (3200000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (985) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (228) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1351)، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (440) حالة، ومكة المكرمة (392)، وجدة (120) حالة، والمدينة المنورة (119) حالة، والدمام (110) حالة، والجبيل (35) حالة، والهفوف (29) حالة، والقطيف (23)، والطائف (17) حالة، والزلفي (13) حالة، وبريدة (11) حالة، وخليص (8) حالات، والخبر (7) حالات، وتبوك (4) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، والمزاحمية (3) حالات، وحائل حالتان، والجفر حالتان، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط، والظهران، والنعيرية، والمذنب، والباحة، والوجه، واملج، وحفر الباطن، والقنفذة، والقريات، ورفحاء، ووادي الدواسر، وساجر.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (22753) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (19428) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (123) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1351) كان نسبة السعوديين منها 17٪ في حين كانت نسبة غير السعوديين 83٪، والإناث منهم شكل 14٪، والذكور 86٪، مشيراً إلى أن (1054) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 78٪ من مجموع الحالات.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (3163) حالة بإضافة (210) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (162) حالات، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة في الرياض وجدة، منها حالتين لسعوديين.

وأكد د. "العبدالعالي" على من يخرج من منزله في هذه الفترة، ضرورة الحصول على الكمامة القماشية؛ لما لها من فوائد في تقليل نقل الرذاذ ومنعه من نقل العدوى، وهو ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مع الحرص كل الحرص على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين جيداً، وتغطية الأنف والفم والابتعاد عن التجمعات.

وأضاف: لاحظنا أمس نقل معلومات وأخبار مغلوطة، حيث تم تبادل رسائل عن قيام فرق المسح النشط بالدخول للبيوت والبدء في الفحص، وهذا أمر غير صحيح، بل إنه في حال تنفيذه سيكون له آلية عمل منظمة وفق جدولة مواعيد محددة.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.