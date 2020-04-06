تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وتأثيرها على مدى الرؤية؛ وذلك بمحافظتي الحناكية، والمهد.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً.