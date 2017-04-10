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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

بـ 90 حالة.. مكة تسجل أعلى معدل إصابات لها بـ"كورونا"

منذ أكثر من 3 أيام لم تشهد تسجيل أي حالات تعافٍ جديدة

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال إحصاءات الخميس 90 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 721 حالة، منها 597 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 10 حالات بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة.

ولم تسجل مكة المكرمة منذ أكثر من ثلاثة أيام أي حالات تعافٍ جديدة.

وفي ظل هذا التزايد على مدى يومين في مكة المكرمة، تتجدد الدعوات إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 90 حالة.. مكة تسجل أعلى معدل إصابات لها بـ"كورونا"
سبق

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال إحصاءات الخميس 90 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 721 حالة، منها 597 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 10 حالات بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة.

ولم تسجل مكة المكرمة منذ أكثر من ثلاثة أيام أي حالات تعافٍ جديدة.

وفي ظل هذا التزايد على مدى يومين في مكة المكرمة، تتجدد الدعوات إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
04:30 PM

بـ 90 حالة.. مكة تسجل أعلى معدل إصابات لها بـ"كورونا"

منذ أكثر من 3 أيام لم تشهد تسجيل أي حالات تعافٍ جديدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
10,482

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال إحصاءات الخميس 90 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 721 حالة، منها 597 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 10 حالات بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة.

ولم تسجل مكة المكرمة منذ أكثر من ثلاثة أيام أي حالات تعافٍ جديدة.

وفي ظل هذا التزايد على مدى يومين في مكة المكرمة، تتجدد الدعوات إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.

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