المدفعية اليمنية تستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي بجبهة نهم

أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين وتدمير آليات قتالية

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، الاثنين، مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

وفي السياق ذاته, أسقط الجيش الوطني اليمني صباح اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات من الجيش اليمني كانت قد حررت السبت الماضي, مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الأغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم بالعاصمة، خلال معارك تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة.