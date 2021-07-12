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كورونا في العالم: حالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 12.59 مليون والوفيات 560026

الولايات المتحدة في الصدارة تليها البرازيل ثم الهند وروسيا في المركز الرابع

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 12.59 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 560026 شخصاً توفوا من جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 133955 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 70398 حالة وفاة، ومليوناً و800827 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالات وفاة و720547 حالة إصابة.

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كورونا في العالم: حالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 12.59 مليون والوفيات 560026
سبق

أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 12.59 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 560026 شخصاً توفوا من جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 133955 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 70398 حالة وفاة، ومليوناً و800827 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالات وفاة و720547 حالة إصابة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:34 AM

كورونا في العالم: حالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 12.59 مليون والوفيات 560026

الولايات المتحدة في الصدارة تليها البرازيل ثم الهند وروسيا في المركز الرابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 12.59 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 560026 شخصاً توفوا من جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 133955 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 70398 حالة وفاة، ومليوناً و800827 حالة إصابة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالات وفاة و720547 حالة إصابة.

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