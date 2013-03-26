دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة من دون طيار مفخخة، وهي السابعة، والتي أطلقت تجاه خميس مشيط. وبيّنت قوات التحالف أن محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

شاهد .. تدمير الطائرة من دون طيار المفخخة "السابعة" التي أطلقها "الحوثي" باتجاه خميس مشيط محمد المواسي سبق 2021-03-26 دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة من دون طيار مفخخة، وهي السابعة، والتي أطلقت تجاه خميس مشيط.



وبيّنت قوات التحالف أن محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 12:06 AM

اخر تعديل 26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442 02:40 AM

شاهد .. تدمير الطائرة من دون طيار المفخخة "السابعة" التي أطلقها "الحوثي" باتجاه خميس مشيط





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دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة من دون طيار مفخخة، وهي السابعة، والتي أطلقت تجاه خميس مشيط.



وبيّنت قوات التحالف أن محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.