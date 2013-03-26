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شاهد .. تدمير الطائرة من دون طيار المفخخة "السابعة" التي أطلقها "الحوثي" باتجاه خميس مشيط

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة من دون طيار مفخخة، وهي السابعة، والتي أطلقت تجاه خميس مشيط.

وبيّنت قوات التحالف أن محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. تدمير الطائرة من دون طيار المفخخة "السابعة" التي أطلقها "الحوثي" باتجاه خميس مشيط
سبق

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة من دون طيار مفخخة، وهي السابعة، والتي أطلقت تجاه خميس مشيط.

وبيّنت قوات التحالف أن محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
12:06 AM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
02:40 AM

شاهد .. تدمير الطائرة من دون طيار المفخخة "السابعة" التي أطلقها "الحوثي" باتجاه خميس مشيط

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
19,004

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة من دون طيار مفخخة، وهي السابعة، والتي أطلقت تجاه خميس مشيط.

وبيّنت قوات التحالف أن محاولات حوثية عدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

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