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فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز

ثمن "المتحمي" دعم أمير الرياض للأولمبياد الوطني العلمي

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم الأربعاء, الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

واستعرض "المتحمي" برامج المؤسسة ونشاطاتها المحلية والخارجية، مقدراً دعم ومتابعة أمير الرياض للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، واهتمامه بالطلبة الموهوبين.

من جهته، ثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

أمير منطقة الرياض الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم الأربعاء, الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

واستعرض "المتحمي" برامج المؤسسة ونشاطاتها المحلية والخارجية، مقدراً دعم ومتابعة أمير الرياض للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، واهتمامه بالطلبة الموهوبين.

من جهته، ثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:47 PM

فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز

ثمن "المتحمي" دعم أمير الرياض للأولمبياد الوطني العلمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم الأربعاء, الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

واستعرض "المتحمي" برامج المؤسسة ونشاطاتها المحلية والخارجية، مقدراً دعم ومتابعة أمير الرياض للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، واهتمامه بالطلبة الموهوبين.

من جهته، ثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

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