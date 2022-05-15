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"النيابة العامة" تنفذ أكثر من 77 ألف إجراء عن بُعد خلال 59 يومًا

باشرت 1283 قضية "نشر مخالفات منع تجول وإشاعات وجريمة معلوماتية"

كشفت النيابة العامة عن 778475 إجراء نفذتها عن بُعد في (59) يومًا منذ بداية تعليق الحضور لمقار العمل بتاريخ ١٦ / ٠٣/ ٢٠٢٠م، إلى نهاية أعمال الدوام الرسمي بتاريخ ١٤ / ٠٥/ ٢٠٢٠م.

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة 778475 إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 23310 أُنجزت منها 21230 إجراء، واستقبلت 546 شكوى من الموقوفين المسجونين عبر خدمة أبشر (معكم).

واستفاد 3683 مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بعد، وباشرت النيابة 573 قضايا نشر وتصوير مخالفات منع التجول، و618 قضية جرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية لفيروس كورونا، وباشرت 92 من قضايا نشر الشائعات المغلوطة وإثارة الرأي العام.

وعقد خلال الفترة اجتماع مجلس النيابة عن بعد، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة بتاريخ لمناقشة آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة كورونا.

كما عقد النائب العام اجتماعًا عن بعد بأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في المناطق؛ لمناقشة سير العمل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة" تنفذ أكثر من 77 ألف إجراء عن بُعد خلال 59 يومًا
سبق

كشفت النيابة العامة عن 778475 إجراء نفذتها عن بُعد في (59) يومًا منذ بداية تعليق الحضور لمقار العمل بتاريخ ١٦ / ٠٣/ ٢٠٢٠م، إلى نهاية أعمال الدوام الرسمي بتاريخ ١٤ / ٠٥/ ٢٠٢٠م.

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة 778475 إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 23310 أُنجزت منها 21230 إجراء، واستقبلت 546 شكوى من الموقوفين المسجونين عبر خدمة أبشر (معكم).

واستفاد 3683 مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بعد، وباشرت النيابة 573 قضايا نشر وتصوير مخالفات منع التجول، و618 قضية جرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية لفيروس كورونا، وباشرت 92 من قضايا نشر الشائعات المغلوطة وإثارة الرأي العام.

وعقد خلال الفترة اجتماع مجلس النيابة عن بعد، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة بتاريخ لمناقشة آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة كورونا.

كما عقد النائب العام اجتماعًا عن بعد بأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في المناطق؛ لمناقشة سير العمل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:00 AM

"النيابة العامة" تنفذ أكثر من 77 ألف إجراء عن بُعد خلال 59 يومًا

باشرت 1283 قضية "نشر مخالفات منع تجول وإشاعات وجريمة معلوماتية"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
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كشفت النيابة العامة عن 778475 إجراء نفذتها عن بُعد في (59) يومًا منذ بداية تعليق الحضور لمقار العمل بتاريخ ١٦ / ٠٣/ ٢٠٢٠م، إلى نهاية أعمال الدوام الرسمي بتاريخ ١٤ / ٠٥/ ٢٠٢٠م.

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة 778475 إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 23310 أُنجزت منها 21230 إجراء، واستقبلت 546 شكوى من الموقوفين المسجونين عبر خدمة أبشر (معكم).

واستفاد 3683 مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بعد، وباشرت النيابة 573 قضايا نشر وتصوير مخالفات منع التجول، و618 قضية جرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية لفيروس كورونا، وباشرت 92 من قضايا نشر الشائعات المغلوطة وإثارة الرأي العام.

وعقد خلال الفترة اجتماع مجلس النيابة عن بعد، برئاسة النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة بتاريخ لمناقشة آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة كورونا.

كما عقد النائب العام اجتماعًا عن بعد بأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في المناطق؛ لمناقشة سير العمل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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