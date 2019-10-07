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"سناب الداخلية" يكثّف تغطياته لـ"منصة الداخلية" في جيتكس دبي

انطلق أمس.. وتجمع المنصة الموحدة تحت مظلتها 12 قطاعًا أمنيًّا وخدميًّا

كثف السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تغطياته لمنصة وزارة الداخلية في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م الذي انطلق أمس؛ حيث تجمع المنصة الموحدة تحت مظلتها 12 قطاعًا أمنيًّا وخدميًّا.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، وهي: محور مكافحة الجريمة، وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

يشار إلى أن الوزارة تنشر من خلال الحساب moi.saudiarabia أخبارها وأخبار القطاعات الأمنية، كما تُعرّف بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة وقطاعاتها، بالإضافة إلى التوعية بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأمن والسلامة.

وزارة الداخلية سناب الداخلية جيتكس جيتكس دبي حلول تقنية لوطن آمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سناب الداخلية" يكثّف تغطياته لـ"منصة الداخلية" في جيتكس دبي
سبق

كثف السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تغطياته لمنصة وزارة الداخلية في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م الذي انطلق أمس؛ حيث تجمع المنصة الموحدة تحت مظلتها 12 قطاعًا أمنيًّا وخدميًّا.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، وهي: محور مكافحة الجريمة، وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

يشار إلى أن الوزارة تنشر من خلال الحساب moi.saudiarabia أخبارها وأخبار القطاعات الأمنية، كما تُعرّف بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة وقطاعاتها، بالإضافة إلى التوعية بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأمن والسلامة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:33 PM

"سناب الداخلية" يكثّف تغطياته لـ"منصة الداخلية" في جيتكس دبي

انطلق أمس.. وتجمع المنصة الموحدة تحت مظلتها 12 قطاعًا أمنيًّا وخدميًّا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كثف السناب الرسمي لوزارة الداخلية، تغطياته لمنصة وزارة الداخلية في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م الذي انطلق أمس؛ حيث تجمع المنصة الموحدة تحت مظلتها 12 قطاعًا أمنيًّا وخدميًّا.

وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بسبعة محاور رئيسية تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، وهي: محور مكافحة الجريمة، وتعزيز السلامة العامة، ومحور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، ومحور الهوية الرقمية والوثائق الشخصية، ومحور أمن المنشآت والمرافق الصناعية، ومحور أمن الحدود والمنافذ، ومحور التحول الرقمي، ومحور الحج والعمرة، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

يشار إلى أن الوزارة تنشر من خلال الحساب moi.saudiarabia أخبارها وأخبار القطاعات الأمنية، كما تُعرّف بالمهام والخدمات التي تختص بها الوزارة وقطاعاتها، بالإضافة إلى التوعية بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بالأمن والسلامة.

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