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"الراجحي" في ذمة الله بعد خدمة رسمية امتدت لقرابة 4 عقود

جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة

انتقل إلى رحمة الله فيصل حسن الراجحي الشهري نتيجة جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة، ولَم تمهله طويلاً حيث توفي بعد يومين.

و"الراجحي" سبق له العمل رئيسًا لعدة مراكز بمنطقة عسير امتدت خدمته الرسمية لقرابة 4 عقود انتهت بتقاعده بنهاية عام 1437هـ، حيث عمل رئيسًا لمركز سعيدة الصوالحة ثم جمعة ربيعة فثلوث المنظر ثم عبس قبل أن يعود لجمعة ربيعة وأخيرًا في الأمواه والتي كانت محطته الوظيفية الأخيرة.


"سبق" تتقدم لأسرة الراجحي بأحر التعازي القلبية، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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"الراجحي" في ذمة الله بعد خدمة رسمية امتدت لقرابة 4 عقود
سبق

انتقل إلى رحمة الله فيصل حسن الراجحي الشهري نتيجة جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة، ولَم تمهله طويلاً حيث توفي بعد يومين.

و"الراجحي" سبق له العمل رئيسًا لعدة مراكز بمنطقة عسير امتدت خدمته الرسمية لقرابة 4 عقود انتهت بتقاعده بنهاية عام 1437هـ، حيث عمل رئيسًا لمركز سعيدة الصوالحة ثم جمعة ربيعة فثلوث المنظر ثم عبس قبل أن يعود لجمعة ربيعة وأخيرًا في الأمواه والتي كانت محطته الوظيفية الأخيرة.


"سبق" تتقدم لأسرة الراجحي بأحر التعازي القلبية، إنا لله وإنا إليه راجعون.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
01:26 AM

"الراجحي" في ذمة الله بعد خدمة رسمية امتدت لقرابة 4 عقود

جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة

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عبدالعزيز الشهري - عسير
0
755

انتقل إلى رحمة الله فيصل حسن الراجحي الشهري نتيجة جلطة مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى المجاردة، ولَم تمهله طويلاً حيث توفي بعد يومين.

و"الراجحي" سبق له العمل رئيسًا لعدة مراكز بمنطقة عسير امتدت خدمته الرسمية لقرابة 4 عقود انتهت بتقاعده بنهاية عام 1437هـ، حيث عمل رئيسًا لمركز سعيدة الصوالحة ثم جمعة ربيعة فثلوث المنظر ثم عبس قبل أن يعود لجمعة ربيعة وأخيرًا في الأمواه والتي كانت محطته الوظيفية الأخيرة.


"سبق" تتقدم لأسرة الراجحي بأحر التعازي القلبية، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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