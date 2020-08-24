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بدء القبول بدبلوم الأمن والسلامة المهنية بجامعة الأمير سطام بالخرج

ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدبلوم الأمن والسلامة، الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية، بالتعاون مع كلية المجتمع في مقر الجامعة بمدينة السيح؛ وذلك عبر الرابط: http://ssmd.psau.edu.sa.

ويهدف دبلوم الأمن والسلامة إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي إلى توفير الحماية المهنية للعاملين بالمنشأة والحد من خطر الإصابة، والتعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة، وتحديد المخاطر في بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها، والإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الخرج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء القبول بدبلوم الأمن والسلامة المهنية بجامعة الأمير سطام بالخرج
سبق

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدبلوم الأمن والسلامة، الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية، بالتعاون مع كلية المجتمع في مقر الجامعة بمدينة السيح؛ وذلك عبر الرابط: http://ssmd.psau.edu.sa.

ويهدف دبلوم الأمن والسلامة إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي إلى توفير الحماية المهنية للعاملين بالمنشأة والحد من خطر الإصابة، والتعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة، وتحديد المخاطر في بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها، والإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
06:27 PM

بدء القبول بدبلوم الأمن والسلامة المهنية بجامعة الأمير سطام بالخرج

ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدبلوم الأمن والسلامة، الذي ينفذه معهد البحوث والخدمات الاستشارية، بالتعاون مع كلية المجتمع في مقر الجامعة بمدينة السيح؛ وذلك عبر الرابط: http://ssmd.psau.edu.sa.

ويهدف دبلوم الأمن والسلامة إلى التعرف على مجموعة الإجراءات التي تؤدي إلى توفير الحماية المهنية للعاملين بالمنشأة والحد من خطر الإصابة، والتعرف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة، وتحديد المخاطر في بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها، والإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.

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