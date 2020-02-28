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هنا يرقد أجداد النبي وزوجته وابناه.. 22 ألف قبر بـ"معلاة مكة" توثّقها العدسة

لقطتان حديثتان لـ"عمار الأمير" ترصد المقبرة الواقعة على سفح جبل الحجون جنوبًا

تحتضن مقبرة المعلاة الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين، كما يوجد بها قبر زوجة الرسول الكريم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وابنيه "القاسم، وعبدالله"، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.

والتقطت عدسة المصور عمار الأمير، صورتين حديثتين لمقبرة المعلاة الواقعة على سفح جبل الحجون، في الجنوب الغربي الذي يمتدّ من ريع الحجون شمال مكة المكرمة، ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبلُ السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبلُ الحجون.

ويبلغ عدد القبور بمقبرة المعلاة حوالى 22 ألف قبر شق، ومتوسط الدفن فيها سنويًّا يبلغ حوالي 7 آلاف متوفى، وكانت تستخدم قبل 1400 سنة.

مكة المكرمة مقبرة المعلاة المسجد الحرام

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هنا يرقد أجداد النبي وزوجته وابناه.. 22 ألف قبر بـ"معلاة مكة" توثّقها العدسة
سبق

تحتضن مقبرة المعلاة الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين، كما يوجد بها قبر زوجة الرسول الكريم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وابنيه "القاسم، وعبدالله"، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.

والتقطت عدسة المصور عمار الأمير، صورتين حديثتين لمقبرة المعلاة الواقعة على سفح جبل الحجون، في الجنوب الغربي الذي يمتدّ من ريع الحجون شمال مكة المكرمة، ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبلُ السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبلُ الحجون.

ويبلغ عدد القبور بمقبرة المعلاة حوالى 22 ألف قبر شق، ومتوسط الدفن فيها سنويًّا يبلغ حوالي 7 آلاف متوفى، وكانت تستخدم قبل 1400 سنة.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
07:25 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
08:25 PM

هنا يرقد أجداد النبي وزوجته وابناه.. 22 ألف قبر بـ"معلاة مكة" توثّقها العدسة

لقطتان حديثتان لـ"عمار الأمير" ترصد المقبرة الواقعة على سفح جبل الحجون جنوبًا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
7,095

تحتضن مقبرة المعلاة الواقعة في شمال المسجد الحرام، قبور بني هاشم من أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعمامه، وقبور بعض الصحابة والتابعين، كما يوجد بها قبر زوجة الرسول الكريم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وابنيه "القاسم، وعبدالله"، وهي مقبرة أهل مكة منذ العصر الجاهلي.

والتقطت عدسة المصور عمار الأمير، صورتين حديثتين لمقبرة المعلاة الواقعة على سفح جبل الحجون، في الجنوب الغربي الذي يمتدّ من ريع الحجون شمال مكة المكرمة، ويشرف على المقبرة من الجهة الغربية جبلُ السليمانية، ومن الجهة الشرقية جبلُ الحجون.

ويبلغ عدد القبور بمقبرة المعلاة حوالى 22 ألف قبر شق، ومتوسط الدفن فيها سنويًّا يبلغ حوالي 7 آلاف متوفى، وكانت تستخدم قبل 1400 سنة.

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