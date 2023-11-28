جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 7 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.