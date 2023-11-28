جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 7 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-28
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
10:29 AM
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 7 مساءً
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.