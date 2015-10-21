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أثر ارتفاع ضحايا كورونا.. عطلة رسمية في روسيا لأسبوع

"بوتين" دعا المواطنين للإقدام على تلقي اللقاح الواقي من الفيروس

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر؛ على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة قال "بوتين" اليوم الأربعاء: "الأهم اليوم التخفيف من حدة الموجة الجديدة من الجائحة. وفي ضوء ذلك، فإني أؤيد بالطبع اقتراحكم أيها الزملاء المحترمون، إعلان عطلة مدفوعة الأجر على المستوى الوطني في الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر".

وذكر رئيس الدولة أن وتيرة التطعيم في البلاد تبقى غير مرتفعة، معتبراً أن هذا هو سبب سرعة انتشار الوباء. ودعا "بوتين" المواطنين للإقدام أكثر على تلقي اللقاح الواقي من كورونا، موضحاً أن الحديث يدور عن سلامتهم.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء توجهت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا إلى بوتين بهذا المقترح.

وأعربت "غوليكوفا" عن اعتقادها بأن القيود الصحية المفروضة حتى الآن غير كافية لمعالجة الوضع الوبائي في البلاد.

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أثر ارتفاع ضحايا كورونا.. عطلة رسمية في روسيا لأسبوع
سبق

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر؛ على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة قال "بوتين" اليوم الأربعاء: "الأهم اليوم التخفيف من حدة الموجة الجديدة من الجائحة. وفي ضوء ذلك، فإني أؤيد بالطبع اقتراحكم أيها الزملاء المحترمون، إعلان عطلة مدفوعة الأجر على المستوى الوطني في الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر".

وذكر رئيس الدولة أن وتيرة التطعيم في البلاد تبقى غير مرتفعة، معتبراً أن هذا هو سبب سرعة انتشار الوباء. ودعا "بوتين" المواطنين للإقدام أكثر على تلقي اللقاح الواقي من كورونا، موضحاً أن الحديث يدور عن سلامتهم.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء توجهت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا إلى بوتين بهذا المقترح.

وأعربت "غوليكوفا" عن اعتقادها بأن القيود الصحية المفروضة حتى الآن غير كافية لمعالجة الوضع الوبائي في البلاد.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
04:05 PM

أثر ارتفاع ضحايا كورونا.. عطلة رسمية في روسيا لأسبوع

"بوتين" دعا المواطنين للإقدام على تلقي اللقاح الواقي من الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر مدفوعة الأجر؛ على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة قال "بوتين" اليوم الأربعاء: "الأهم اليوم التخفيف من حدة الموجة الجديدة من الجائحة. وفي ضوء ذلك، فإني أؤيد بالطبع اقتراحكم أيها الزملاء المحترمون، إعلان عطلة مدفوعة الأجر على المستوى الوطني في الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر".

وذكر رئيس الدولة أن وتيرة التطعيم في البلاد تبقى غير مرتفعة، معتبراً أن هذا هو سبب سرعة انتشار الوباء. ودعا "بوتين" المواطنين للإقدام أكثر على تلقي اللقاح الواقي من كورونا، موضحاً أن الحديث يدور عن سلامتهم.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء توجهت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا إلى بوتين بهذا المقترح.

وأعربت "غوليكوفا" عن اعتقادها بأن القيود الصحية المفروضة حتى الآن غير كافية لمعالجة الوضع الوبائي في البلاد.

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