فيديو.. "آل الشيخ": نحن كلنا جنود وأنا موظف بالدولة أنفذ توجيهات القيادة

في لقاء تلفزيوني على هامش افتتاح فعاليات معرض الرياض للسيارات

نَسَبَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، كل ما تحقق ويتحقق من نجاحات استثنائية ومبهرة ولافتة لفعاليات الترفيه؛ ومنها "موسم الرياض"، إلى فضل الله تعالى وتوفيقه ثم توجيهات القيادة.

وقال "تركي آل الشيخ" في لقاء تلفزيوني على هامش افتتاح فعاليات معرض الرياض للسيارات، ضمن فعاليات موسم الرياض: نحن ننفذ توجيهات القيادة والخطة المرسومة لنا منها، وهذا النجاح بفضل الله ثم بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة.

أضاف: من سيوصلنا إلى النجاحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونحن كلنا جنود، ماذا يعني أبوناصر؟، أنا موظف بالدولة.

وكان "آل الشيخ" قد غرّد أمس بقوله: مزاد السيارات بالمعرض انتهى ببيع ‏٢٤ سيارة، وبلغت قيمة السيارات المبيعة ٢٢.١٩٠ مليون دولار بما يعادل أكثر من ٨٣ مليون ريال سعودي، وكانت أغلى سيارة بـ٥.٥ مليون دولار، وأقل سعر للبيع كان ٣٠ ألف دولار، ولنترقب مزاد اليوم الذي توجد به ١٦٠ سيارة.