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الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية

رفعت علمها على المبنى مجدداً

ذكر نائب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" أحمد الله واثق، أن دولة الإمارات أعادت فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها على المبنى مجددًا.

وقال "واثق" في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن ما قامت به الإمارات خطوة جيدة تقود إلى خطوات إيجابية أخرى"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "إن الإمارات وأفغانستان لديهما بالفعل علاقات جيدة نحتاج إلى تعزيزها".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية
سبق

ذكر نائب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" أحمد الله واثق، أن دولة الإمارات أعادت فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها على المبنى مجددًا.

وقال "واثق" في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن ما قامت به الإمارات خطوة جيدة تقود إلى خطوات إيجابية أخرى"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "إن الإمارات وأفغانستان لديهما بالفعل علاقات جيدة نحتاج إلى تعزيزها".

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
09:27 PM

الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية

رفعت علمها على المبنى مجدداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر نائب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" أحمد الله واثق، أن دولة الإمارات أعادت فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها على المبنى مجددًا.

وقال "واثق" في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن ما قامت به الإمارات خطوة جيدة تقود إلى خطوات إيجابية أخرى"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "إن الإمارات وأفغانستان لديهما بالفعل علاقات جيدة نحتاج إلى تعزيزها".

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