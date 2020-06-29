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"العواد" ينال درجة الدكتوراه في "تحليل المنظومة الوطنية للابتكار"

حصل الباحث عبدالعزيز بن محمد العواد، على درجة الدكتوراه في أطروحته المقدمة لقسم الابتكار والتقنية بجامعة الخليج العربي بالبحرين.

وجاءت بعنوان "دراسة تحليلية للروابط التي تجمع مكونات المنظومة الوطنية للابتكار في الاقتصاديات النامية.. حالات تطبيقية على كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية".

ومنحت لجنة المناقشة المكونة من أستاذ التقنية الحيوية المشرف الرئيس على الأطروحة، الدكتور محمد فتح الله الدهماني، وأستاذ العلوم السياسية المشرف المشارك على الأطروحة، الدكتور محمد كرو، وأستاذ الإدارة الممتحن الخارجي، الدكتور فارس الغامدي، وأستاذ الابتكار الممتحن الداخلي، الدكتور عودة الجيوسي، الباحث درجة الدكتوراه بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات متواصلة "عن بعد".

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"العواد" ينال درجة الدكتوراه في "تحليل المنظومة الوطنية للابتكار"
سبق

حصل الباحث عبدالعزيز بن محمد العواد، على درجة الدكتوراه في أطروحته المقدمة لقسم الابتكار والتقنية بجامعة الخليج العربي بالبحرين.

وجاءت بعنوان "دراسة تحليلية للروابط التي تجمع مكونات المنظومة الوطنية للابتكار في الاقتصاديات النامية.. حالات تطبيقية على كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية".

ومنحت لجنة المناقشة المكونة من أستاذ التقنية الحيوية المشرف الرئيس على الأطروحة، الدكتور محمد فتح الله الدهماني، وأستاذ العلوم السياسية المشرف المشارك على الأطروحة، الدكتور محمد كرو، وأستاذ الإدارة الممتحن الخارجي، الدكتور فارس الغامدي، وأستاذ الابتكار الممتحن الداخلي، الدكتور عودة الجيوسي، الباحث درجة الدكتوراه بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات متواصلة "عن بعد".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
05:54 PM

"العواد" ينال درجة الدكتوراه في "تحليل المنظومة الوطنية للابتكار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الباحث عبدالعزيز بن محمد العواد، على درجة الدكتوراه في أطروحته المقدمة لقسم الابتكار والتقنية بجامعة الخليج العربي بالبحرين.

وجاءت بعنوان "دراسة تحليلية للروابط التي تجمع مكونات المنظومة الوطنية للابتكار في الاقتصاديات النامية.. حالات تطبيقية على كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية".

ومنحت لجنة المناقشة المكونة من أستاذ التقنية الحيوية المشرف الرئيس على الأطروحة، الدكتور محمد فتح الله الدهماني، وأستاذ العلوم السياسية المشرف المشارك على الأطروحة، الدكتور محمد كرو، وأستاذ الإدارة الممتحن الخارجي، الدكتور فارس الغامدي، وأستاذ الابتكار الممتحن الداخلي، الدكتور عودة الجيوسي، الباحث درجة الدكتوراه بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات متواصلة "عن بعد".

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