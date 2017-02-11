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شاهد.. "السديس" يحتفي بأئمة الحرمين

كرّمهم اليوم بإهدائهم درع رئاسة الحرمين

احتفى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأئمة المسجد الحرام، وذلك بمكتبه بالرئاسة.

حضر اللقاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبداالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، وإمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

ورفع الرئيس العام بالغ الشكر والتقدير والامنتان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين على ما يجده الحرمان الشريفان من عناية واهتمام وما يلقاه أئمة الحرمين الشريفين من فائق العناية وكريم الاهتمام.

وفي نهاية اللقاء، كرّم "السديس" الأئمة بإهداء درع الرئاسة لهم، بينما عبّروا هم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على ما يجدونه من كريم الاهتمام والرعاية واعتزازهم بهذا الاحتفاء.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أئمة المسجد الحرام

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شاهد.. "السديس" يحتفي بأئمة الحرمين
سبق

احتفى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأئمة المسجد الحرام، وذلك بمكتبه بالرئاسة.

حضر اللقاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبداالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، وإمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

ورفع الرئيس العام بالغ الشكر والتقدير والامنتان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين على ما يجده الحرمان الشريفان من عناية واهتمام وما يلقاه أئمة الحرمين الشريفين من فائق العناية وكريم الاهتمام.

وفي نهاية اللقاء، كرّم "السديس" الأئمة بإهداء درع الرئاسة لهم، بينما عبّروا هم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على ما يجدونه من كريم الاهتمام والرعاية واعتزازهم بهذا الاحتفاء.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:55 PM

شاهد.. "السديس" يحتفي بأئمة الحرمين

كرّمهم اليوم بإهدائهم درع رئاسة الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بأئمة المسجد الحرام، وذلك بمكتبه بالرئاسة.

حضر اللقاء إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبداالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، وإمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

ورفع الرئيس العام بالغ الشكر والتقدير والامنتان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين على ما يجده الحرمان الشريفان من عناية واهتمام وما يلقاه أئمة الحرمين الشريفين من فائق العناية وكريم الاهتمام.

وفي نهاية اللقاء، كرّم "السديس" الأئمة بإهداء درع الرئاسة لهم، بينما عبّروا هم عن بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس العام على ما يجدونه من كريم الاهتمام والرعاية واعتزازهم بهذا الاحتفاء.

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