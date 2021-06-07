"خيرية نجران" تنفذ حملة "خذ الخطوة خذ اللقاح"

للتوعية بضرورة المبادرة في أخذ لقاح كورونا

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، حملة "خذ الخطوة خذ اللقاح".

يأتي ذلك، لتوعية المجتمع بضرورة المبادرة في أخذ لقاح كورونا.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبده عطيف، إن المبادرة تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين، على أهمية لقاح كورونا.

كما تهدف إلى تشجيعهم على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، للحصول على اللقاح من المراكز التي هيأتها وزارة الصحة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وسعياً للحد من انتشار الفيروس.

وتضمنت الحملة، توزيع أكثر من 500 بروشور وأكثر من ألفي كمامة في المجمعات التجارية، بمشاركة مدير إدارة التعليم ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.