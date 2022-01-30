بمواقع عدة وعلى امتداد الطرق.. 680 ألف وردة شتوية تُجمل تيماء
أُنتجت بمشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا" و"ماري جولد" لزيادة الرقعة
قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية.
وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.
بلدية محافظة تيماء
بمواقع عدة وعلى امتداد الطرق.. 680 ألف وردة شتوية تُجمل تيماء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-30
قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية.
وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
01:30 PM
بمواقع عدة وعلى امتداد الطرق.. 680 ألف وردة شتوية تُجمل تيماء
أُنتجت بمشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا" و"ماري جولد" لزيادة الرقعة
قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية.
وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.