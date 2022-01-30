وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.

قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية.

بمواقع عدة وعلى امتداد الطرق.. 680 ألف وردة شتوية تُجمل تيماء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-30 قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية. وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 01:30 PM

بمواقع عدة وعلى امتداد الطرق.. 680 ألف وردة شتوية تُجمل تيماء أُنتجت بمشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا" و"ماري جولد" لزيادة الرقعة





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قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية.

وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.