النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موقف أبوي.. هكذا احتوى "سلطان بن سلمان" طفلًا معاقًا منعته الرهبة من تلاوة القرآن

هنّأ الفائزات بالجائزة وأسرهم مؤكدًا "دعم القيادة" ومضيّ الجمعية في مزيد من البرامج

تَسبب الحضور الكبير وأضواء المسرح، في إعاقة طفل من ذوي الإعاقة، من التلاوة الافتتاحية لحفل جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة؛ خوفًا ورهبة من الحضور؛ الأمر الذي دعا الأمير سلطان بن سلمان لاحتواء الطفل وتلقينه سورة الإخلاص حتى أتقن تلاوتها وتكريمه؛ حيث لاقى الموقفُ الأبوي استحسانَ الحضور، ووقف الجميع لتحية الطفل.

من جانبه، هنّأ الأمير سلطان بن سلمان الفائزين والفائزات بالجائزة وأسرهم؛ مؤكدًا مضيّ جمعية الأطفال المعوقين ومواصلتها في تنفيذ الجائزة وغيرها من البرامج والأعمال التي تقوم بها خدمة لهذه الفئة العزيزة.

وشدد على الجهود التي يقوم بها منسوبو الجمعية وما يتوافر للجمعية من إمكانات من خلال ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وما يتوافر لها من أوقاف ومشروعات وشراكات تُسهم في توفير كل ما تحتاج إليه الجمعية، ويمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بها على أفضل وجه؛ سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موقف أبوي.. هكذا احتوى "سلطان بن سلمان" طفلًا معاقًا منعته الرهبة من تلاوة القرآن
سبق

تَسبب الحضور الكبير وأضواء المسرح، في إعاقة طفل من ذوي الإعاقة، من التلاوة الافتتاحية لحفل جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة؛ خوفًا ورهبة من الحضور؛ الأمر الذي دعا الأمير سلطان بن سلمان لاحتواء الطفل وتلقينه سورة الإخلاص حتى أتقن تلاوتها وتكريمه؛ حيث لاقى الموقفُ الأبوي استحسانَ الحضور، ووقف الجميع لتحية الطفل.

من جانبه، هنّأ الأمير سلطان بن سلمان الفائزين والفائزات بالجائزة وأسرهم؛ مؤكدًا مضيّ جمعية الأطفال المعوقين ومواصلتها في تنفيذ الجائزة وغيرها من البرامج والأعمال التي تقوم بها خدمة لهذه الفئة العزيزة.

وشدد على الجهود التي يقوم بها منسوبو الجمعية وما يتوافر للجمعية من إمكانات من خلال ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وما يتوافر لها من أوقاف ومشروعات وشراكات تُسهم في توفير كل ما تحتاج إليه الجمعية، ويمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بها على أفضل وجه؛ سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:17 AM

موقف أبوي.. هكذا احتوى "سلطان بن سلمان" طفلًا معاقًا منعته الرهبة من تلاوة القرآن

هنّأ الفائزات بالجائزة وأسرهم مؤكدًا "دعم القيادة" ومضيّ الجمعية في مزيد من البرامج

A A A
فهد كاملي - جازان
0
3,078

تَسبب الحضور الكبير وأضواء المسرح، في إعاقة طفل من ذوي الإعاقة، من التلاوة الافتتاحية لحفل جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة؛ خوفًا ورهبة من الحضور؛ الأمر الذي دعا الأمير سلطان بن سلمان لاحتواء الطفل وتلقينه سورة الإخلاص حتى أتقن تلاوتها وتكريمه؛ حيث لاقى الموقفُ الأبوي استحسانَ الحضور، ووقف الجميع لتحية الطفل.

من جانبه، هنّأ الأمير سلطان بن سلمان الفائزين والفائزات بالجائزة وأسرهم؛ مؤكدًا مضيّ جمعية الأطفال المعوقين ومواصلتها في تنفيذ الجائزة وغيرها من البرامج والأعمال التي تقوم بها خدمة لهذه الفئة العزيزة.

وشدد على الجهود التي يقوم بها منسوبو الجمعية وما يتوافر للجمعية من إمكانات من خلال ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وما يتوافر لها من أوقاف ومشروعات وشراكات تُسهم في توفير كل ما تحتاج إليه الجمعية، ويمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بها على أفضل وجه؛ سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,657
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,321
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,730

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة