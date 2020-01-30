موقف أبوي.. هكذا احتوى "سلطان بن سلمان" طفلًا معاقًا منعته الرهبة من تلاوة القرآن

هنّأ الفائزات بالجائزة وأسرهم مؤكدًا "دعم القيادة" ومضيّ الجمعية في مزيد من البرامج

تَسبب الحضور الكبير وأضواء المسرح، في إعاقة طفل من ذوي الإعاقة، من التلاوة الافتتاحية لحفل جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة؛ خوفًا ورهبة من الحضور؛ الأمر الذي دعا الأمير سلطان بن سلمان لاحتواء الطفل وتلقينه سورة الإخلاص حتى أتقن تلاوتها وتكريمه؛ حيث لاقى الموقفُ الأبوي استحسانَ الحضور، ووقف الجميع لتحية الطفل.

من جانبه، هنّأ الأمير سلطان بن سلمان الفائزين والفائزات بالجائزة وأسرهم؛ مؤكدًا مضيّ جمعية الأطفال المعوقين ومواصلتها في تنفيذ الجائزة وغيرها من البرامج والأعمال التي تقوم بها خدمة لهذه الفئة العزيزة.

وشدد على الجهود التي يقوم بها منسوبو الجمعية وما يتوافر للجمعية من إمكانات من خلال ما تجده من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، وما يتوافر لها من أوقاف ومشروعات وشراكات تُسهم في توفير كل ما تحتاج إليه الجمعية، ويمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بها على أفضل وجه؛ سائلًا الله تعالى أن يوفق الجميع لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.