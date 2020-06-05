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بالصور.. جوامع فيفاء ومساجدها تستقبل المصلين بإجراءات احترازية

بمشاركة فريق لجنة تنمية فيفاء التطوعي للوقاية من فيروس كورونا

استقبل 64 جامعاً ومسجداً في محافظة فيفاء، اليوم، المصلين، في أول جمعة تقام بعد تعليق دام ما يقارب 75 يوماً، بسبب جائحة "كورونا".

وأنهت إدارة المساجد بفيفاء استعداداتها كافة منذ وقت مبكر لاستقبال المصلين، وذلك باتخاذ التدابير الاحترازية كافة للوقاية من فيروس "كورونا"، فيما التزم المصلون من المواطنين والمقيمين بالتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وشارك فريق تنمية فيفاء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفاء، بالتنسيق مع إدارة المساجد في المحافظة، بتنظيم دخول وخروج المصلين في جوامع المحافظة ومساجدها، واستقبال المصلين للتأكد من الإجراءات الوقائية؛ بقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات والتعقيم، وتنظيم الصفوف، وتوزيع المصلين في المواقع المخصصة داخل المساجد.

وقال مدير إدارة المساجد بفيفاء الشيخ عبدالله سلمان الفيفي: تم اعتماد 22 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة فيها، إضافة إلى الجوامع الأخرى، وذلك لتخفيف الزحام، ضمن الإجراءات الاحترازية من انشار فيروس كورونا.

وأثنى "الفيفي"؛ على الجهود التطوعية التي نفّذتها لجنة التنمية وجمعية الدعوة في استقبال المصلين، إضافة إلى الأعمال التي بذلها الأئمة والمؤذنون من تهيئة الجوامع والمساجد لأداء صلاة الجمعة.

محافظة فيفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. جوامع فيفاء ومساجدها تستقبل المصلين بإجراءات احترازية
سبق

استقبل 64 جامعاً ومسجداً في محافظة فيفاء، اليوم، المصلين، في أول جمعة تقام بعد تعليق دام ما يقارب 75 يوماً، بسبب جائحة "كورونا".

وأنهت إدارة المساجد بفيفاء استعداداتها كافة منذ وقت مبكر لاستقبال المصلين، وذلك باتخاذ التدابير الاحترازية كافة للوقاية من فيروس "كورونا"، فيما التزم المصلون من المواطنين والمقيمين بالتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وشارك فريق تنمية فيفاء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفاء، بالتنسيق مع إدارة المساجد في المحافظة، بتنظيم دخول وخروج المصلين في جوامع المحافظة ومساجدها، واستقبال المصلين للتأكد من الإجراءات الوقائية؛ بقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات والتعقيم، وتنظيم الصفوف، وتوزيع المصلين في المواقع المخصصة داخل المساجد.

وقال مدير إدارة المساجد بفيفاء الشيخ عبدالله سلمان الفيفي: تم اعتماد 22 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة فيها، إضافة إلى الجوامع الأخرى، وذلك لتخفيف الزحام، ضمن الإجراءات الاحترازية من انشار فيروس كورونا.

وأثنى "الفيفي"؛ على الجهود التطوعية التي نفّذتها لجنة التنمية وجمعية الدعوة في استقبال المصلين، إضافة إلى الأعمال التي بذلها الأئمة والمؤذنون من تهيئة الجوامع والمساجد لأداء صلاة الجمعة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:57 PM

بالصور.. جوامع فيفاء ومساجدها تستقبل المصلين بإجراءات احترازية

بمشاركة فريق لجنة تنمية فيفاء التطوعي للوقاية من فيروس كورونا

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
2
1,307

استقبل 64 جامعاً ومسجداً في محافظة فيفاء، اليوم، المصلين، في أول جمعة تقام بعد تعليق دام ما يقارب 75 يوماً، بسبب جائحة "كورونا".

وأنهت إدارة المساجد بفيفاء استعداداتها كافة منذ وقت مبكر لاستقبال المصلين، وذلك باتخاذ التدابير الاحترازية كافة للوقاية من فيروس "كورونا"، فيما التزم المصلون من المواطنين والمقيمين بالتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وشارك فريق تنمية فيفاء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفاء، بالتنسيق مع إدارة المساجد في المحافظة، بتنظيم دخول وخروج المصلين في جوامع المحافظة ومساجدها، واستقبال المصلين للتأكد من الإجراءات الوقائية؛ بقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات والتعقيم، وتنظيم الصفوف، وتوزيع المصلين في المواقع المخصصة داخل المساجد.

وقال مدير إدارة المساجد بفيفاء الشيخ عبدالله سلمان الفيفي: تم اعتماد 22 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة فيها، إضافة إلى الجوامع الأخرى، وذلك لتخفيف الزحام، ضمن الإجراءات الاحترازية من انشار فيروس كورونا.

وأثنى "الفيفي"؛ على الجهود التطوعية التي نفّذتها لجنة التنمية وجمعية الدعوة في استقبال المصلين، إضافة إلى الأعمال التي بذلها الأئمة والمؤذنون من تهيئة الجوامع والمساجد لأداء صلاة الجمعة.

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