أمير عسير: بناء الإنسان السعودي ورفاهيته أولوية للقيادة

قال: التعليم يتطور من عام لآخر والمخرجات كبيرة ومهمة

أكد أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن بناء الإنسان السعودي ورفاهيته أولوية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد، خلال جلسته الأسبوعية في ضيافة الإمارة بحي السد بأبها مساء أمس، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة وأعضاء مجلسيْ المنطقة والبلدي، بالتطور الكبير والملحوظ الذي يشهده قطاع التعليم من عام لآخر وما تحقق من مخرجات ونتائج كبيرة ومهمة وفاعلة لخدمة الوطن والمواطن.

وفي بداية اللقاء ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري، كلمةً عن فضل العلم وأهميته في الإسلام، الذي هو أساس تقدم المجتمعات، وسر التطور في الحياة، وهو المقياس الذي به تتطور الشعوب وتتقدم الأمم؛ مستشهداً بأن أول آيات القرآن الكريم هي "اقرأ"، وأن الدين الحنيف يدعو إلى طلب العلم في جميع المجالات غير مقتصراً على الأحكام الشرعية؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان ليكون خليفةً في الأرض، وما للعلماء من أهمية في الإسلام ومنزلة يتميزون بها عن سائر البشر.

عقب ذلك ألقى مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان، كلمةً أكد خلالها أن العام الدراسي لهذا العام بدأ بمباركة من أمير المنطقة، وبانطلاقة متميزة فيما يتعلق بالانضباط لجميع منسوبي التعليم للبنين والبنات؛ متطلعاً إلى إيجاد مخرجات تربوية قادرة على إحداث نقلة نوعية في التعليم بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن عدد المدارس في منطقة عسير تبلغ أكثر من 4 آلاف مدرسة، يدرس بها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة؛ فيما يعمل على تقديم الخدمات لهم أكثر من 73 ألف موظف وموظفة من العاملين في الإشراف التربوي والقيادات والمعلمين والمعلمات، إضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى التي تقدم للطلاب والطالبات داخل المدارس.

وبيّن "آل كركمان" أن تعليم عسير يسعى إلى إيجاد برامج تركز على نقاط القوة للطلاب والطالبات، وتركز على تعزيز القضايا المتعلقة بالبناء الفكري والعاطفي والاجتماعي وغيرها، وإعادة تهيئة الكادر التعليمي بما يضمن تعزيز تلك القضايا؛ مؤكداً أن التعليم لديه مرتكزات أساسية من أبرزها ترسيخ القيم الإسلامية الوسطية الفاضلة في نفوس الناشئة، وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة وتعزيزها.

وأضاف "آل كركمان" أن التعليم بمنطقة عسير يزخر بالعديد من المبادرات؛ منها مبادرة مدارس المجتمع، التي تتضمن فتح مكتب للمجتمع في كل مدرسة، ويتم استقطاب الكفاءات في المجتمع للمشاركة في اليوم الدراسي داخل المدرسة من خلال تقديم المبادرات والبرامج والاستماع إلى وجهات نظر الطلاب؛ لافتاً إلى أن هذه المبادرة بدأت في 4 مدارس في المنطقة، بالإضافة إلى توجيه العديد من الخطابات لعدد من الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية، والتي سيكون لها دور رئيسي في تفعيل هذه المبادرة؛ مبيناً أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقة الطالب في المؤسسات المجتمعية، وتحسين موقف الطلاب تجاه المؤسسات العامة وتعريفهم بالجهود التي تقدم لهم، إضافة إلى بناء شراكة مجتمعية مع كل القطاعات؛ بما يضمن معرفة الطالب بالأدوار والرسالة المنوطة به.

بعد ذلك ألقى وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، كلمةً أكد فيها أن الجامعة تضم 28 مجمعاً أكاديمياً منتشرة في 9 محافظات بمنطقة عسير، ويدرس بها أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، منهم ما يزيد على 13 ألف طالب وطالبة تم قبولهم لهذا العام الجامعي؛ مشيراً إلى أن جامعة الملك خالد تحتل المركز الرابع بين الجامعات السعودية و24 على مستوى جامعات العالم العربي و484 على مستوى جامعات العالم.

وأكد الدكتور "ابن دعجم" أنه تم تشكيل لجنة عليا بالجامعة برئاسة مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وعضوية وكلاء الجامعة ومديري العموم، عقب انتهاء الفصل الجامعي الثاني من العام الماضي؛ حيث تم رصد جميع متطلبات استقبال العام الجامعي الجديد، وتلافي الأخطاء منذ وقت مبكر، ومنها استئجار أرض في جنوب المدينة الجامعية على مساحة 20 ألف متر مربع لتتسع لمواقف السيارات، إضافة إلى التنسيق مع شرطة ومرور المنطقة لتنظيم حركة السير حول المدينة الجامعية، والتعميم على جميع عمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة بتنظيم جدول لاستقبال الطلاب والطالبات والإجابة على تساؤلاتهم؛ موضحاً أن الجامعة استكملت خلال الأسبوع الجاري عدداً من الحالات الطارئة للقبول، إضافة إلى بدء وتمكين معالجة الجداول الدراسية.

وبيّن الدكتور بن دعجم أنه تم استحداث العديد من الشعب الدراسية، إلى جانب استقبال أكثر من 20 ألف شكوى وطلب واستفسار، وتمت معالجتها إلكترونياً.

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المنطقة.