مركز تهامة بللسمر وبللحمر امتثل للتوجيه: طرق وأحياء سكنية خالية.. وانتشار أمني مكثف

"العاصمي" يدعو إلى عدم التجوُّل ولو في غير أوقات المنع إلا للضرورة القصوى

شهد مركز تهامة بللسمر وبللحمر امتثالاً للتوجيهات بمنع التجول؛ وبدت الطرق مساء أمس خالية إلا من الحالات المستثناة.

ووقف رئيس المركز يحيى بن محمد العاصمي على عدد من النقاط الأمنية، وشاهد سير العمل بالجهات المختصة من الأجهزة الأمنية المنتشرة في أرجاء المركز كافة، وتجول في بعض الأحياء.

ودعا "العاصمي"جميع مواطني ومقيمي المركز لضرورة الامتثال للأوامر السامية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حتى في غير أوقات المنع؛ وذلك حفاظًا على الوطن والأنفس من تفشي فيروس كورونا. مضيفًا بأن الجولة التفقدية تأتي استجابة لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.