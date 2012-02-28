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محافظ جدة يرعى حفل جائزة الإبداع في 24 جمادى الآخرة

لجنة متخصصة تولت مهام "الفرز والتقييم والتحكيم"

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، الاثنين الـ24 من شهر جمادى الآخرة الجاري، حفل جائزة جدة للإبداع تحت شعار "كيف نكون قدوة"، والمعنية بتقدير الإبداع.

وستمنح الجائزة للأعمال المميزة المقدمة من الجهات الحكومية ، والأفراد والمؤسسات، بحضور عدد من مسؤولي الجهات المختصة ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وقد عكفت محافظة جدة، منذ أكثر من أربعة أشهر، على تحديد الفائزين الثلاثى في جائزة جدة للإبداع، فيما أوكلت مهمة الفرز والتقييم والتحكيم للجنة متخصصة للعمل بمثل هذه الجوائز.

وعملت اللجنة الإشرافية العليا واللجنة العلمية على الالتزام بالمعايير العلمية في التقييم.

يُذكر أن رؤية الجائزة تعتمد على أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين، وتقدير الطاقات الإبداعية بجدة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وتبنى مهاراتهم ، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي في المجالات المختلفة، وتكريم المبادرات المتميزة.

وتصنف المبادرات إلى سبعة مجالات تتمثل في "المبادرات التعليمية ، والتقنية ، والثقافية ، والمبادرات التنموية ، والمبادرات الأمنية ، والمبادرات السياحية الترفيهية ، ومبادرات الأفراد ، والمبادرات التجارية والاستثمارية ، ومبادرات المؤسسات والشركات".

وسيقام معرض مصاحب في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، و"رد سي مول" لعرض المبادرات الإبداعية، التي ستساهم في تحقيق المزيد من النتائج على صعيد مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات.

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محافظ جدة يرعى حفل جائزة الإبداع في 24 جمادى الآخرة
سبق

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، الاثنين الـ24 من شهر جمادى الآخرة الجاري، حفل جائزة جدة للإبداع تحت شعار "كيف نكون قدوة"، والمعنية بتقدير الإبداع.

وستمنح الجائزة للأعمال المميزة المقدمة من الجهات الحكومية ، والأفراد والمؤسسات، بحضور عدد من مسؤولي الجهات المختصة ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وقد عكفت محافظة جدة، منذ أكثر من أربعة أشهر، على تحديد الفائزين الثلاثى في جائزة جدة للإبداع، فيما أوكلت مهمة الفرز والتقييم والتحكيم للجنة متخصصة للعمل بمثل هذه الجوائز.

وعملت اللجنة الإشرافية العليا واللجنة العلمية على الالتزام بالمعايير العلمية في التقييم.

يُذكر أن رؤية الجائزة تعتمد على أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين، وتقدير الطاقات الإبداعية بجدة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وتبنى مهاراتهم ، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي في المجالات المختلفة، وتكريم المبادرات المتميزة.

وتصنف المبادرات إلى سبعة مجالات تتمثل في "المبادرات التعليمية ، والتقنية ، والثقافية ، والمبادرات التنموية ، والمبادرات الأمنية ، والمبادرات السياحية الترفيهية ، ومبادرات الأفراد ، والمبادرات التجارية والاستثمارية ، ومبادرات المؤسسات والشركات".

وسيقام معرض مصاحب في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، و"رد سي مول" لعرض المبادرات الإبداعية، التي ستساهم في تحقيق المزيد من النتائج على صعيد مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
04:27 PM

محافظ جدة يرعى حفل جائزة الإبداع في 24 جمادى الآخرة

لجنة متخصصة تولت مهام "الفرز والتقييم والتحكيم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، الاثنين الـ24 من شهر جمادى الآخرة الجاري، حفل جائزة جدة للإبداع تحت شعار "كيف نكون قدوة"، والمعنية بتقدير الإبداع.

وستمنح الجائزة للأعمال المميزة المقدمة من الجهات الحكومية ، والأفراد والمؤسسات، بحضور عدد من مسؤولي الجهات المختصة ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وقد عكفت محافظة جدة، منذ أكثر من أربعة أشهر، على تحديد الفائزين الثلاثى في جائزة جدة للإبداع، فيما أوكلت مهمة الفرز والتقييم والتحكيم للجنة متخصصة للعمل بمثل هذه الجوائز.

وعملت اللجنة الإشرافية العليا واللجنة العلمية على الالتزام بالمعايير العلمية في التقييم.

يُذكر أن رؤية الجائزة تعتمد على أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين، وتقدير الطاقات الإبداعية بجدة.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وتبنى مهاراتهم ، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي في المجالات المختلفة، وتكريم المبادرات المتميزة.

وتصنف المبادرات إلى سبعة مجالات تتمثل في "المبادرات التعليمية ، والتقنية ، والثقافية ، والمبادرات التنموية ، والمبادرات الأمنية ، والمبادرات السياحية الترفيهية ، ومبادرات الأفراد ، والمبادرات التجارية والاستثمارية ، ومبادرات المؤسسات والشركات".

وسيقام معرض مصاحب في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، و"رد سي مول" لعرض المبادرات الإبداعية، التي ستساهم في تحقيق المزيد من النتائج على صعيد مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات.

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