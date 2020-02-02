"الأصلعي" يدشن كتابه بفعاليات معرض القاهرة للكتاب

بعنوان "المعاهدات الدولية بين النظرية والتطبيق"

دشن الدكتور هاجد الأصلعي كتابه بعنوان "المعاهدات الدولية بين النظرية والتطبيق" والذي يحتوي على شرح مفصل عن المعاهدات الدولية وتعاريفها في القانون الدولي والتطور التاريخي للمعاهدات الدولية وكذلك الطبيعة القانونية للمعاهدات ويتحدث أيضاً عن نظرية المعاهدات الدولية على ضوء قاعدة الأثر النسبي والممارسة التطبيقية للمعاهدات الدولية.

وفي ختام الكتاب تحدث الكاتب عن موقف المملكة العربية السعودية من المعاهدات الدولية في ظل رؤية ٢٠٣٠ علماً بأن الكتاب يحتوي على ٤٤٠ صفحة وقد حضر التدشين الدكتور زياد المصري مدير الشؤون الثقافية والإعلام بالملحقية الثقافية بالقاهرة وأعضاء من السفارة السعودية والسلك الدبلوماسي.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥١.