"بيئة مكة" تنظم يوماً حقلياً لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

لتوضيح الممارسات الزراعية التي تجري على النخيل ومعالجتها

أكد مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن قسم الثروة النباتية نظم يوماً حقلياً لتوضيح أهم الممارسات الزراعية التي تجري على النخيل وكيفية معالجة سوسة النخيل الحمراء بالطرق السليمة في العاصمة المقدسة.

وأكد الدكتور الصاعدي أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة حسب إستراتيجية الوزارة وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود، وتضافر الجهود للقضاء على هذه الحشرة.

من جهته أوضح المشرف على برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمنطقة مكة المكرمة المهندس فهد العتيبي أن مثل هذه الزيارات للمزارع المصابة بسوسة النخيل تأتي ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة، التي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

إلى هذا حضر مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، ومشرف البرنامج بالعاصمة المقدسة الفني الزراعي سلطان الحازمي، وفريق عمله في إحدى المزارع المصابة بسوسة النخيل الحمراء، ليشمل اليوم الحقلي شرح أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة والتعريف بطرق الكشف الدوري الشامل كل 45 يومًا، والتعرف على أعراض الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، والأماكن التي تشكل بؤر الإصابة، الخدمة الزراعية للنخيل ودورها في التقليل من الإصابة، والممارسات الزراعية السليمة.