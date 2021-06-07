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100 قائد عالمي سابق يدعون مجموعة الـ7 لتمويل حملات تطعيم "كورونا"

حثوها على توفير 30 مليار دولار سنوياً على مدار عامين لمحاربة الوباء

وجه مئة رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية سابقين رسالة إلى مجموعة السبع، التي يجتمع قادتها الجمعة المقبل في إنجلترا، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتمويل حملات تطعيم عالمية للوقاية من وباء كورونا؛ لمنع الفيروس من التحور وعودته لتهديد العالم، بحسب ما ذكرت "رويترز" و"فرانس 24" اليوم (الاثنين).

وذكر هؤلاء الزعماء في رسالتهم لمجموعة السبع أن التعاون الدولي أخفق خلال 2020 لكن 2021 قد يبشر بعهد جديد.

وأضافوا أن الدعم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين، الذي يجعل اللقاحات متاحة بسهولة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ليس عملاً خيرياً، بل يصب في المصلحة الاستراتيجية لكل بلد.

واعتبر القادة أنه ينبغي لمجموعة السبع وللزعماء الآخرين، الذين وجهت لهم الدعوة للقمة ضمان توفير ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً على مدار عامين لمحاربة الوباء في أرجاء العالم.

ومن بين الموقعين على الرسالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسا الوزراء البريطانيان السابقان غوردن براون وتوني بلير و15 زعيمًا أفريقيًا سابقًا.

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100 قائد عالمي سابق يدعون مجموعة الـ7 لتمويل حملات تطعيم "كورونا"
سبق

وجه مئة رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية سابقين رسالة إلى مجموعة السبع، التي يجتمع قادتها الجمعة المقبل في إنجلترا، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتمويل حملات تطعيم عالمية للوقاية من وباء كورونا؛ لمنع الفيروس من التحور وعودته لتهديد العالم، بحسب ما ذكرت "رويترز" و"فرانس 24" اليوم (الاثنين).

وذكر هؤلاء الزعماء في رسالتهم لمجموعة السبع أن التعاون الدولي أخفق خلال 2020 لكن 2021 قد يبشر بعهد جديد.

وأضافوا أن الدعم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين، الذي يجعل اللقاحات متاحة بسهولة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ليس عملاً خيرياً، بل يصب في المصلحة الاستراتيجية لكل بلد.

واعتبر القادة أنه ينبغي لمجموعة السبع وللزعماء الآخرين، الذين وجهت لهم الدعوة للقمة ضمان توفير ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً على مدار عامين لمحاربة الوباء في أرجاء العالم.

ومن بين الموقعين على الرسالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسا الوزراء البريطانيان السابقان غوردن براون وتوني بلير و15 زعيمًا أفريقيًا سابقًا.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:28 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
09:34 PM

100 قائد عالمي سابق يدعون مجموعة الـ7 لتمويل حملات تطعيم "كورونا"

حثوها على توفير 30 مليار دولار سنوياً على مدار عامين لمحاربة الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه مئة رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية سابقين رسالة إلى مجموعة السبع، التي يجتمع قادتها الجمعة المقبل في إنجلترا، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتمويل حملات تطعيم عالمية للوقاية من وباء كورونا؛ لمنع الفيروس من التحور وعودته لتهديد العالم، بحسب ما ذكرت "رويترز" و"فرانس 24" اليوم (الاثنين).

وذكر هؤلاء الزعماء في رسالتهم لمجموعة السبع أن التعاون الدولي أخفق خلال 2020 لكن 2021 قد يبشر بعهد جديد.

وأضافوا أن الدعم من مجموعة السبع ومجموعة العشرين، الذي يجعل اللقاحات متاحة بسهولة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ليس عملاً خيرياً، بل يصب في المصلحة الاستراتيجية لكل بلد.

واعتبر القادة أنه ينبغي لمجموعة السبع وللزعماء الآخرين، الذين وجهت لهم الدعوة للقمة ضمان توفير ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً على مدار عامين لمحاربة الوباء في أرجاء العالم.

ومن بين الموقعين على الرسالة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسا الوزراء البريطانيان السابقان غوردن براون وتوني بلير و15 زعيمًا أفريقيًا سابقًا.

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