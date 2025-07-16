النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي "كورونا" وصحيفة "سبق"

برعاية مُحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، كرّم مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، عدداً من منسوبيه، نظير جهودهم في محاربة فيروس كورونا المستجد، وصحيفة "سبق" لجهودها في المحافظة.

وتفصيلاً، استقبل محافظ العارضة اليوم، مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة أحمد معيدي، وعدداً من منسوبي المكتب، حيث قدم لهم شكره واعتزازه، بما قدموه من جهود وأعمال تطوعية لمواجهة الجائحة.

وتقدم "المعيدي" بالشكر والثناء للمحافظ على رعايته للتكريم، وعلى دعمه المستمر وتشجيعه الدائم لفئة الشباب، وبالأخص في المجال الرياضي، وهو ما جعل الجميع يبذل الجهود بكل معنويات عالية.

في الختام، كرم مُحافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة بخطاب شكر، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي "كورونا" وصحيفة "سبق"
سبق

برعاية مُحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، كرّم مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، عدداً من منسوبيه، نظير جهودهم في محاربة فيروس كورونا المستجد، وصحيفة "سبق" لجهودها في المحافظة.

وتفصيلاً، استقبل محافظ العارضة اليوم، مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة أحمد معيدي، وعدداً من منسوبي المكتب، حيث قدم لهم شكره واعتزازه، بما قدموه من جهود وأعمال تطوعية لمواجهة الجائحة.

وتقدم "المعيدي" بالشكر والثناء للمحافظ على رعايته للتكريم، وعلى دعمه المستمر وتشجيعه الدائم لفئة الشباب، وبالأخص في المجال الرياضي، وهو ما جعل الجميع يبذل الجهود بكل معنويات عالية.

في الختام، كرم مُحافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة بخطاب شكر، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
10:40 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:05 AM

برعاية محافظ العارضة.. تكريم محاربي "كورونا" وصحيفة "سبق"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
1,693

برعاية مُحافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، كرّم مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم، عدداً من منسوبيه، نظير جهودهم في محاربة فيروس كورونا المستجد، وصحيفة "سبق" لجهودها في المحافظة.

وتفصيلاً، استقبل محافظ العارضة اليوم، مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة أحمد معيدي، وعدداً من منسوبي المكتب، حيث قدم لهم شكره واعتزازه، بما قدموه من جهود وأعمال تطوعية لمواجهة الجائحة.

وتقدم "المعيدي" بالشكر والثناء للمحافظ على رعايته للتكريم، وعلى دعمه المستمر وتشجيعه الدائم لفئة الشباب، وبالأخص في المجال الرياضي، وهو ما جعل الجميع يبذل الجهود بكل معنويات عالية.

في الختام، كرم مُحافظ العارضة الدكتور سلطان بن منيخر مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة بخطاب شكر، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,823
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,068

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة