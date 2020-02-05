النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السبت المقبل.. "سعود بن نايف" يرعى "جائزة الجميح" للتفوق العلمي وحفظ القرآن

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يوم السبت المقبل، حفلَ جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة، بحضور محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي وأصحاب الجائزة من أسرة الجميح، وضيوف الجائزة.

وبهذه المناسبة رحّب رئيس مجلس إدارة الجائزة الشيخ حمد العبدالعزيز الجميح، براعي الحفل؛ لافتًا إلى أنها مناسبة عزيزة أن يشرّفنا الأمير سعود بن نايف بن ‏عبدالعزيز والضيوف الكرام.

وأضاف "الجميح": قدوم ورعاية الأمير سعود بن نايف لها الأثر الكبير في نفوسنا جميعًا وفي شحذ همم أبنائنا الطلاب، ودافع لهم ليزيدوا من اجتهادهم ويبقوا دائمًا على هذا المستوى الراقي، وليضعوا نصب أعينهم أن التفوق مطلب أصحاب الهمم العالية الذين يبحثون عن مكان مرموق في الحياة، يحدوهم الإصرار على التميز والإبداع والتفوق، لا يُثنيهم عن ذلك تهاون ولا كسل ولا عقبات.

وتابع: هذه الرعاية إنما هي امتداد للاهتمام الأكيد والدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده، جُل رعايتها وعنايتها لأبنائنا الطلاب والطالبات من أجل تعزيز تميزهم وتنمية إبداعاتهم؛ لكونهم -بعد الله- أمل الوطن ورجال المستقبل الذين سيحملون راية العلم والأخلاق، ليواصلوا مسيرة البناء التي بدأها آباؤهم وأجدادهم".

الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم شقراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
السبت المقبل.. "سعود بن نايف" يرعى "جائزة الجميح" للتفوق العلمي وحفظ القرآن
سبق

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يوم السبت المقبل، حفلَ جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة، بحضور محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي وأصحاب الجائزة من أسرة الجميح، وضيوف الجائزة.

وبهذه المناسبة رحّب رئيس مجلس إدارة الجائزة الشيخ حمد العبدالعزيز الجميح، براعي الحفل؛ لافتًا إلى أنها مناسبة عزيزة أن يشرّفنا الأمير سعود بن نايف بن ‏عبدالعزيز والضيوف الكرام.

وأضاف "الجميح": قدوم ورعاية الأمير سعود بن نايف لها الأثر الكبير في نفوسنا جميعًا وفي شحذ همم أبنائنا الطلاب، ودافع لهم ليزيدوا من اجتهادهم ويبقوا دائمًا على هذا المستوى الراقي، وليضعوا نصب أعينهم أن التفوق مطلب أصحاب الهمم العالية الذين يبحثون عن مكان مرموق في الحياة، يحدوهم الإصرار على التميز والإبداع والتفوق، لا يُثنيهم عن ذلك تهاون ولا كسل ولا عقبات.

وتابع: هذه الرعاية إنما هي امتداد للاهتمام الأكيد والدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده، جُل رعايتها وعنايتها لأبنائنا الطلاب والطالبات من أجل تعزيز تميزهم وتنمية إبداعاتهم؛ لكونهم -بعد الله- أمل الوطن ورجال المستقبل الذين سيحملون راية العلم والأخلاق، ليواصلوا مسيرة البناء التي بدأها آباؤهم وأجدادهم".

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
10:44 AM

السبت المقبل.. "سعود بن نايف" يرعى "جائزة الجميح" للتفوق العلمي وحفظ القرآن

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
68

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يوم السبت المقبل، حفلَ جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة، بحضور محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي وأصحاب الجائزة من أسرة الجميح، وضيوف الجائزة.

وبهذه المناسبة رحّب رئيس مجلس إدارة الجائزة الشيخ حمد العبدالعزيز الجميح، براعي الحفل؛ لافتًا إلى أنها مناسبة عزيزة أن يشرّفنا الأمير سعود بن نايف بن ‏عبدالعزيز والضيوف الكرام.

وأضاف "الجميح": قدوم ورعاية الأمير سعود بن نايف لها الأثر الكبير في نفوسنا جميعًا وفي شحذ همم أبنائنا الطلاب، ودافع لهم ليزيدوا من اجتهادهم ويبقوا دائمًا على هذا المستوى الراقي، وليضعوا نصب أعينهم أن التفوق مطلب أصحاب الهمم العالية الذين يبحثون عن مكان مرموق في الحياة، يحدوهم الإصرار على التميز والإبداع والتفوق، لا يُثنيهم عن ذلك تهاون ولا كسل ولا عقبات.

وتابع: هذه الرعاية إنما هي امتداد للاهتمام الأكيد والدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده، جُل رعايتها وعنايتها لأبنائنا الطلاب والطالبات من أجل تعزيز تميزهم وتنمية إبداعاتهم؛ لكونهم -بعد الله- أمل الوطن ورجال المستقبل الذين سيحملون راية العلم والأخلاق، ليواصلوا مسيرة البناء التي بدأها آباؤهم وأجدادهم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,850
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,914
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,473

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة