السبت المقبل.. "سعود بن نايف" يرعى "جائزة الجميح" للتفوق العلمي وحفظ القرآن

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يوم السبت المقبل، حفلَ جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة، بحضور محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي وأصحاب الجائزة من أسرة الجميح، وضيوف الجائزة.

وبهذه المناسبة رحّب رئيس مجلس إدارة الجائزة الشيخ حمد العبدالعزيز الجميح، براعي الحفل؛ لافتًا إلى أنها مناسبة عزيزة أن يشرّفنا الأمير سعود بن نايف بن ‏عبدالعزيز والضيوف الكرام.

وأضاف "الجميح": قدوم ورعاية الأمير سعود بن نايف لها الأثر الكبير في نفوسنا جميعًا وفي شحذ همم أبنائنا الطلاب، ودافع لهم ليزيدوا من اجتهادهم ويبقوا دائمًا على هذا المستوى الراقي، وليضعوا نصب أعينهم أن التفوق مطلب أصحاب الهمم العالية الذين يبحثون عن مكان مرموق في الحياة، يحدوهم الإصرار على التميز والإبداع والتفوق، لا يُثنيهم عن ذلك تهاون ولا كسل ولا عقبات.

وتابع: هذه الرعاية إنما هي امتداد للاهتمام الأكيد والدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده، جُل رعايتها وعنايتها لأبنائنا الطلاب والطالبات من أجل تعزيز تميزهم وتنمية إبداعاتهم؛ لكونهم -بعد الله- أمل الوطن ورجال المستقبل الذين سيحملون راية العلم والأخلاق، ليواصلوا مسيرة البناء التي بدأها آباؤهم وأجدادهم".