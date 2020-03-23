"جوجل" تُصدر قرارًا يدعم مَن يعملون من المنزل

لضمان استمرار "كروم" في تقديم تجربة موثوقة ومستقرة

أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية قرارًا وُصِف بأنه يؤثر بصورة مباشرة على كل من يعملون من المنزل.

واتخذت "جوجل" بتعليق جميع التحديثات الخاصة بمتصفحها للإنترنت "كروم" بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا المستجد في معظم أنحاء العالم.

وقررت "جوجل" ألا تطرح إصدارات جديدة من "جوجل كروم" قريبًا بأي ميزات جديدة أ وتعديلات في التصميم؛ وفقًا لما نشرته صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية.

وأرجعت "جوجل" ذلك القرار إلى مغادرة الملايين من الناس مكاتبهم للعمل من المنزل؛ لذلك قررت تعليق جميع التحديثات على متصفح الويب "كروم"؛ حتى لا يتسبب بأي تعطيل لأعمال الناس وسط تفشي كورونا.

ويمثل متصفح "جوجل كروم" 70% تقريبًا من جميع زيارات الويب على سطح المكتب؛ مما يعني أن هناك مئات الملايين سيعتمدون عليه بشكل كبير في الأسابيع وربما الأشهر المقبلة للعمل عن بُعد.

لذلك قررت "جوجل" لضمان استمرار متصفح "كروم" في تقديم تجربة موثوقة ومستقرة وسلسة للأشخاص في المنزل، عدم تقديم أي تحديثات أو ميزات جديدة قد تشكّل عائقًا أمام عمل الأشخاص بصورة سلسة.

وأوضحت "جوجل" أنها تعطي حاليًا أولويتها للتحديثات المرتبطة بالأمان وضمان استقرار وموثوقية المتصفح.