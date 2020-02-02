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وزير الإعلام الكازاخستاني: جهود المملكة في خدمة الحرمين جبارة وعلاقتنا قوية

أكد أن الحملات الإعلامية ضدها لن تزيدها إلا تمسكاً بثوابتها

أكد وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني داورين آبايف، أن المملكة هي حاضنة للإسلام ومرجعية لكل المسلمين، مشيراً إلى أن الحملات الإعلامية ضد المملكة لن تزيدها إلا تمسكاً بثوابتها التي تسير عليها، والتي هي محل فخر واعتزاز، ليس للسعوديين فحسب، بل لكل المسلمين، مشيداً بدورها وحضورها الفاعل في كل ما يخدم المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر الوزارة بالرياض، بحضور كبار المسؤولين بالوزارة، والذي ناقش تعزيز التعاون بين البلدين لنشر قيم وسماحة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال.

وأثنى "آبايف" على الدور القيادي والريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل التسهيلات والخدمات المتميزة والتي شاهدتها بنفسي خلال زيارتي بالأمس لمكة المكرمة فهي أعمال جبارة نشكر حكومة المملكة ونتمنى لها مزيداً من التوفيق.

وأشاد الوزير "آبايف" باللقاء الذي جمعه بالوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مبيناً تطابق وجهات النظر في كل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذه المجالات، معبراً عن حرصه للاستفادة من تجارب المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال ومكافحة الأفكار المتطرفة التي تخالف قيم الإسلام دين الرحمة والمحبة.

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير الكازاخستاني أن "المملكة وجمهورية كازاخستان على منهج واحد، ونسير بخطى نحو تحقيق منهج الوسطية والاعتدال التي جاء بها الإسلام، وعلاقاتنا مع السعودية قوية في كل المجالات، وهناك تعاون مشترك لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي".

وزير الإعلام الكازاخستاني وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الإعلام الكازاخستاني: جهود المملكة في خدمة الحرمين جبارة وعلاقتنا قوية
سبق

أكد وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني داورين آبايف، أن المملكة هي حاضنة للإسلام ومرجعية لكل المسلمين، مشيراً إلى أن الحملات الإعلامية ضد المملكة لن تزيدها إلا تمسكاً بثوابتها التي تسير عليها، والتي هي محل فخر واعتزاز، ليس للسعوديين فحسب، بل لكل المسلمين، مشيداً بدورها وحضورها الفاعل في كل ما يخدم المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر الوزارة بالرياض، بحضور كبار المسؤولين بالوزارة، والذي ناقش تعزيز التعاون بين البلدين لنشر قيم وسماحة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال.

وأثنى "آبايف" على الدور القيادي والريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل التسهيلات والخدمات المتميزة والتي شاهدتها بنفسي خلال زيارتي بالأمس لمكة المكرمة فهي أعمال جبارة نشكر حكومة المملكة ونتمنى لها مزيداً من التوفيق.

وأشاد الوزير "آبايف" باللقاء الذي جمعه بالوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مبيناً تطابق وجهات النظر في كل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذه المجالات، معبراً عن حرصه للاستفادة من تجارب المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال ومكافحة الأفكار المتطرفة التي تخالف قيم الإسلام دين الرحمة والمحبة.

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير الكازاخستاني أن "المملكة وجمهورية كازاخستان على منهج واحد، ونسير بخطى نحو تحقيق منهج الوسطية والاعتدال التي جاء بها الإسلام، وعلاقاتنا مع السعودية قوية في كل المجالات، وهناك تعاون مشترك لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
07:12 PM

وزير الإعلام الكازاخستاني: جهود المملكة في خدمة الحرمين جبارة وعلاقتنا قوية

أكد أن الحملات الإعلامية ضدها لن تزيدها إلا تمسكاً بثوابتها

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد وزير الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخستاني داورين آبايف، أن المملكة هي حاضنة للإسلام ومرجعية لكل المسلمين، مشيراً إلى أن الحملات الإعلامية ضد المملكة لن تزيدها إلا تمسكاً بثوابتها التي تسير عليها، والتي هي محل فخر واعتزاز، ليس للسعوديين فحسب، بل لكل المسلمين، مشيداً بدورها وحضورها الفاعل في كل ما يخدم المسلمين بالعالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر الوزارة بالرياض، بحضور كبار المسؤولين بالوزارة، والذي ناقش تعزيز التعاون بين البلدين لنشر قيم وسماحة الإسلام، ونشر الوسطية والاعتدال.

وأثنى "آبايف" على الدور القيادي والريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل التسهيلات والخدمات المتميزة والتي شاهدتها بنفسي خلال زيارتي بالأمس لمكة المكرمة فهي أعمال جبارة نشكر حكومة المملكة ونتمنى لها مزيداً من التوفيق.

وأشاد الوزير "آبايف" باللقاء الذي جمعه بالوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مبيناً تطابق وجهات النظر في كل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي، والاستفادة من التجارب والخبرات في هذه المجالات، معبراً عن حرصه للاستفادة من تجارب المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال ومكافحة الأفكار المتطرفة التي تخالف قيم الإسلام دين الرحمة والمحبة.

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير الكازاخستاني أن "المملكة وجمهورية كازاخستان على منهج واحد، ونسير بخطى نحو تحقيق منهج الوسطية والاعتدال التي جاء بها الإسلام، وعلاقاتنا مع السعودية قوية في كل المجالات، وهناك تعاون مشترك لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي".

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