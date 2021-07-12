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في يوم واحد.. جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفًا من بينهم 3971 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا اليوم السبت، إصابة 13 ألفًا و497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 ألفًا و184 شخصًا من بينهم 3971 حالة وفاة.

وكان أكثر من ثلث حالات الإصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرّة المتاحة والأكسجين الطبي.

فيروس كورونا الجديد

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في يوم واحد.. جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا اليوم السبت، إصابة 13 ألفًا و497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 ألفًا و184 شخصًا من بينهم 3971 حالة وفاة.

وكان أكثر من ثلث حالات الإصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرّة المتاحة والأكسجين الطبي.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:27 AM

في يوم واحد.. جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفًا من بينهم 3971 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا اليوم السبت، إصابة 13 ألفًا و497 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 264 ألفًا و184 شخصًا من بينهم 3971 حالة وفاة.

وكان أكثر من ثلث حالات الإصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرج والعاصمة بريتوريا.

وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرّة المتاحة والأكسجين الطبي.

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