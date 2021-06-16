لبنان.. إحباط محاولة تهريب 250 ألف حبة كبتاغون متجهة إلى السعودية

قالت: مخبّأة في مضخات مياه وألقينا القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بالعملية

أحبطت السلطات اللبنانية، شحنةً مؤلفة من 250 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل مضخات كهربائية، كانت متوجهة إلى السعودية عبر مطار بيروت الدولي.

وقال بيان قوى الأمن الداخلي اللبناني: إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بمحاولة تهريب 37 كيلوغرامًا من الكبتاغون في الأول من يونيو الجاري؛ مشيرة إلى أن المقبوض عليهم أحدهم لبناني الجنسية، والآخر سوري، أما الثالث فبدون أوراق ثبوتية، واعترفوا بتشكيل شبكة تهريب مخدرات.

وأشار البيان إلى أنه تم إخفاء الحبوب المخدرة في مضخات مياه كهربائية تم تهريبها من سوريا.