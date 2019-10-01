النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصل للهلاليين: مبروك .. خطوة قادمة لتحقيق اللقب الآسيوي

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق الهلال بعد تغلبه على السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"ألف مبروك الفوز للهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا .. خطوة قادمة بعون الله للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب مبروك للوطن".

وكان الفيصل قد أجرى اتصالاً هاتفيًا بفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، هنأه خلالها وكل لاعبي ⁧‫#الهلال⁩ بالفوز على السد، مشيدًا بالمستوى الذي قدّمه الهلال طوال مجريات اللقاء، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في مباراة الإياب ومشواره بالبطولة الآسيوية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصل للهلاليين: مبروك .. خطوة قادمة لتحقيق اللقب الآسيوي
سبق

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق الهلال بعد تغلبه على السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"ألف مبروك الفوز للهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا .. خطوة قادمة بعون الله للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب مبروك للوطن".

وكان الفيصل قد أجرى اتصالاً هاتفيًا بفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، هنأه خلالها وكل لاعبي ⁧‫#الهلال⁩ بالفوز على السد، مشيدًا بالمستوى الذي قدّمه الهلال طوال مجريات اللقاء، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في مباراة الإياب ومشواره بالبطولة الآسيوية.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:29 PM

الفيصل للهلاليين: مبروك .. خطوة قادمة لتحقيق اللقب الآسيوي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
4,249

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق الهلال بعد تغلبه على السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"ألف مبروك الفوز للهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا .. خطوة قادمة بعون الله للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب مبروك للوطن".

وكان الفيصل قد أجرى اتصالاً هاتفيًا بفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، هنأه خلالها وكل لاعبي ⁧‫#الهلال⁩ بالفوز على السد، مشيدًا بالمستوى الذي قدّمه الهلال طوال مجريات اللقاء، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في مباراة الإياب ومشواره بالبطولة الآسيوية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,399
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,374
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,404
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,016

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة