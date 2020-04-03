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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مدير الصحة بالمجلس الخليجي: لهذا السبب نجحت السعودية ضد كورونا

المملكة تبنّت حزمة من الإجراءات السريعة لضمان منع تفشي الوباء

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن السرعة والتوقيت المناسب وحزمة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا الجديد حدت من تفشيه على أراضيها.

وقال "العمار" في برنامج "بالمختصر" على قناة mbc: على مستوى العالم سوف تطول فترة الوباء نظرًا لأن بعض دول العالم فيها تصاعد عالٍ وكبير في الحالات.

واستشهد ببعض الإجراءات المتخذة في تلك الدول، والتي اعتبرها متأخرة ولم تفلح في السيطرة على تفشي الفيروس.

وعن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، أكد "العمار" أن المملكة كانت في كامل استعداداتها الاحترازية منذ بدء تسجيل حالات في الصين، وأعلنت حالة الطوارئ قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن أول تلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة قبل إغلاق المنافذ؛ هو الفحص للقادمين من خلال المنافذ وما تبعها من قرارات احترازية.

ولفت إلى أن النجاح في التعامل مع إدارة الأزمات في مثل هذا الوباء هو في اتخاذ القرار بشكل سريع؛ وهو ما فعلته السعودية للتعامل مع فيروس كورونا حتى الآن.

مجلس الصحة الخليجي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الصحة بالمجلس الخليجي: لهذا السبب نجحت السعودية ضد كورونا
سبق

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن السرعة والتوقيت المناسب وحزمة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا الجديد حدت من تفشيه على أراضيها.

وقال "العمار" في برنامج "بالمختصر" على قناة mbc: على مستوى العالم سوف تطول فترة الوباء نظرًا لأن بعض دول العالم فيها تصاعد عالٍ وكبير في الحالات.

واستشهد ببعض الإجراءات المتخذة في تلك الدول، والتي اعتبرها متأخرة ولم تفلح في السيطرة على تفشي الفيروس.

وعن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، أكد "العمار" أن المملكة كانت في كامل استعداداتها الاحترازية منذ بدء تسجيل حالات في الصين، وأعلنت حالة الطوارئ قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن أول تلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة قبل إغلاق المنافذ؛ هو الفحص للقادمين من خلال المنافذ وما تبعها من قرارات احترازية.

ولفت إلى أن النجاح في التعامل مع إدارة الأزمات في مثل هذا الوباء هو في اتخاذ القرار بشكل سريع؛ وهو ما فعلته السعودية للتعامل مع فيروس كورونا حتى الآن.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
03:43 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:19 PM

مدير الصحة بالمجلس الخليجي: لهذا السبب نجحت السعودية ضد كورونا

المملكة تبنّت حزمة من الإجراءات السريعة لضمان منع تفشي الوباء

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
10,442

أكد مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، أن السرعة والتوقيت المناسب وحزمة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا الجديد حدت من تفشيه على أراضيها.

وقال "العمار" في برنامج "بالمختصر" على قناة mbc: على مستوى العالم سوف تطول فترة الوباء نظرًا لأن بعض دول العالم فيها تصاعد عالٍ وكبير في الحالات.

واستشهد ببعض الإجراءات المتخذة في تلك الدول، والتي اعتبرها متأخرة ولم تفلح في السيطرة على تفشي الفيروس.

وعن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، أكد "العمار" أن المملكة كانت في كامل استعداداتها الاحترازية منذ بدء تسجيل حالات في الصين، وأعلنت حالة الطوارئ قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن أول تلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة قبل إغلاق المنافذ؛ هو الفحص للقادمين من خلال المنافذ وما تبعها من قرارات احترازية.

ولفت إلى أن النجاح في التعامل مع إدارة الأزمات في مثل هذا الوباء هو في اتخاذ القرار بشكل سريع؛ وهو ما فعلته السعودية للتعامل مع فيروس كورونا حتى الآن.

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