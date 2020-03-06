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"السلمان" لـ"سبق": على المخفين سفرهم لإيران استغلال فرصة العفو والإفصاح عند وصولهم المملكة

وجه رسالة تفادياً واحترازاً من الوقوع فيما لا يحمد عقباه

طالب عالم الدين الشيعي الشيخ منصور السلمان جميع العائدين من إيران بسرعة الإفصاح عن سفرهم للجهات المختصة خوفاً ووقاية من انتشار مرض فيروس كورونا.

وقال "السلمان" في تصريحه لـ"سبق": "أمام هذا التيار الجارف من الوباء المهول صرح مصدر مسؤول طالباً من كل من زار إيران في هذا الوقت العصيب، وخوفاً على سريان هذا المرض وتفشيه بين المواطنين مما يعرضهم للخطر، أن يفصح عند وصوله للمملكة ليتسنى سرعة الوقاية من هذا المرض".

وأضاف "السلمان": "لنا وطيد الأمل لجميع من سافر إلى إيران بسرعة كشف البيان للجهات الصحية المسؤولة تفادياً واحترازاً على نفسه من الوقوع فيما لا يحمد عقباه، ولا شك في أن عناية ولاة الأمر ستكون في مصلحة مواطنيهم ورعايتهم".

وكان مصدر مسؤول قد حث جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر بأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

فيروس كورونا الجديد إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السلمان" لـ"سبق": على المخفين سفرهم لإيران استغلال فرصة العفو والإفصاح عند وصولهم المملكة
سبق

طالب عالم الدين الشيعي الشيخ منصور السلمان جميع العائدين من إيران بسرعة الإفصاح عن سفرهم للجهات المختصة خوفاً ووقاية من انتشار مرض فيروس كورونا.

وقال "السلمان" في تصريحه لـ"سبق": "أمام هذا التيار الجارف من الوباء المهول صرح مصدر مسؤول طالباً من كل من زار إيران في هذا الوقت العصيب، وخوفاً على سريان هذا المرض وتفشيه بين المواطنين مما يعرضهم للخطر، أن يفصح عند وصوله للمملكة ليتسنى سرعة الوقاية من هذا المرض".

وأضاف "السلمان": "لنا وطيد الأمل لجميع من سافر إلى إيران بسرعة كشف البيان للجهات الصحية المسؤولة تفادياً واحترازاً على نفسه من الوقوع فيما لا يحمد عقباه، ولا شك في أن عناية ولاة الأمر ستكون في مصلحة مواطنيهم ورعايتهم".

وكان مصدر مسؤول قد حث جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر بأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:25 AM

"السلمان" لـ"سبق": على المخفين سفرهم لإيران استغلال فرصة العفو والإفصاح عند وصولهم المملكة

وجه رسالة تفادياً واحترازاً من الوقوع فيما لا يحمد عقباه

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عبدالله السالم - الدمام
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طالب عالم الدين الشيعي الشيخ منصور السلمان جميع العائدين من إيران بسرعة الإفصاح عن سفرهم للجهات المختصة خوفاً ووقاية من انتشار مرض فيروس كورونا.

وقال "السلمان" في تصريحه لـ"سبق": "أمام هذا التيار الجارف من الوباء المهول صرح مصدر مسؤول طالباً من كل من زار إيران في هذا الوقت العصيب، وخوفاً على سريان هذا المرض وتفشيه بين المواطنين مما يعرضهم للخطر، أن يفصح عند وصوله للمملكة ليتسنى سرعة الوقاية من هذا المرض".

وأضاف "السلمان": "لنا وطيد الأمل لجميع من سافر إلى إيران بسرعة كشف البيان للجهات الصحية المسؤولة تفادياً واحترازاً على نفسه من الوقوع فيما لا يحمد عقباه، ولا شك في أن عناية ولاة الأمر ستكون في مصلحة مواطنيهم ورعايتهم".

وكان مصدر مسؤول قد حث جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر بأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

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